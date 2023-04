Weniger Lieferprobleme im Einzelhandel

Der Einzelhandel - insbesondere mit Lebensmitteln - hat weniger Lieferprobleme, doch die Kunden halten sich zurück. Im März berichteten in einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Ifo-Instituts 77,7 Prozent der Betriebe im Lebensmitteleinzelhandel von Lieferengpässen, das waren 8 Prozentpunkte weniger als im Februar. Im Einzelhandel insgesamt sank der Wert um 4,5 Punkte auf 49 Prozent.



"Nachlassende Lieferprobleme dürften dazu beitragen, die Preisanstiege bei Lebensmitteln im weiteren Jahresverlauf zu verlangsamen", sagte Ifo-Experte Patrick Höppner. Dazu beitragen könnte auch eine andere Entwicklung: So berichteten im ersten Quartal 28,4 Prozent der Lebensmitteleinzelhändler von einer schwachen Nachfrage. Das waren etwas mehr als im vierten Quartal 2022. "Die Lebensmitteleinzelhändler spüren, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher infolge der starken Verteuerung von Nahrungsmitteln ihr Einkaufsverhalten verändert haben", sagte Höppner. "In der Tendenz kaufen die Kunden weniger Lebensmittel und wählen diese werden auch preisbewusster aus."



Deutlich gestiegene Lebensmittelpreise sind derzeit ein zentraler Treiber der Inflation in Deutschland. Im März verteuerten sie sich nach vorläufigen Zahlen des Statistisches Bundesamtes um 22,3 Prozent gegenüber den Vorjahresmonat während die Verbraucherpreise insgesamt nur um 7,4 Prozent zulegten.

(Christof Rührmair, dpa)