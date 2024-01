Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat jüngst verkündet, dass Deutschland maximal acht Jahre hat, um sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten. Das bedeutet eine massive Investitionen in die Verteidigungsfähigkeit und eine besser Beschaffung.

BSZ: Herr Hahn, wie bewerten Sie die Bedrohungslage durch Russland?

Florian Hahn: Die Bedrohung des NATO-Gebiets durch Russland ist real und wurde und wird durch die russische Führung immer wieder betont. Putin kündigt seine Schritte durchaus öffentlich an. Häufig mischte sich in vergangene Bewertungen und Analysen der russischen Aussagen und Ankündigungen ein „Wunschdenken“, welches dazu führte, dass nach der Annexion der Krim den Drohgebärden Russlands zu geringe Beachtung geschenkt wurde. Spätestens mit dem Angriff am 24. Februar 2022 ist es aber an der Zeit, den Realitäten in die Augen zu schauen und festzuhalten, dass die russischen Ankündigungen leider mehr als nur Drohgebärden sind. Wir müssen das sehr sehr ernst nehmen!

BSZ: Was fordern Sie angesichts der Einschätzung von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius?

Hahn: Verteidigungsminister Pistorius hat die Vokabel der Kriegstüchtigkeit für die Bundeswehr eingeführt und hält einen russischen Angriff gegen die NATO schon in wenigen Jahren für möglich. Die richtige Schlussfolgerung aus dieser Einschätzung kann nur sein, mit einer verteidigungsfähigen Bundeswehr zu einer Abschreckung im Bündnis beizutragen und so durch ein Signal der Stärke und Geschlossenheit dem potenziellen russischen Aggressor die Zwecklosigkeit seines Unterfangens vor Augen zu führen. Dazu braucht es eine voll ausgestattete, einsatzbereite und einsatzfähige Bundeswehr, die aufwuchsfähig ist und durch eine leistungsfähige Rüstungsindustrie und durch eine in der gesamten Breite resiliente Gesellschaft unterstützt wird.

BSZ: Sind angesichts der Bedrohungslage durch Russland Kapazitätserweiterungen bei den bayerischen Unternehmen der Rüstungsbranche nötig?

Hahn: Die bayerische Rüstungsindustrie ist eine der tragenden Säulen, wenn es um die Ausstattung unserer Bundeswehr, ihrer Soldaten und den verbündeten Streitkräften in all ihren Facetten geht und so reicht der bayerische Beitrag von der Kampfflugzeugproduktion über geschützte Gefechtsfahrzeuge und Raketensysteme bis hin zur persönlichen Ausstattung. Um wirtschaftlich produzieren zu können, sind dabei die bestellten Mengen entscheidend: Der Aufbau von Produktionskapazitäten ist investitionsintensiv. Es bedarf daher der vorausschauenden Planung und langfristigen Auslastung dieser Kapazitäten. Die gegenwärtige Strategie der zögerlichen Nachbeschaffungen der Abgaben an die Ukraine halte ich für falsch – vielmehr müssten jetzt zügig in größeren Mengen Waffensysteme und Munition nachbeschafft werden, um international handlungsfähig zu bleiben, aber auch, um im Verteidigungsfall ausgefallenes Material ersetzen zu können.

BSZ:Was benötigen diese Unternehmen aus Ihrer Sicht, damit sie mehr produzieren können?

Hahn: Die wesentliche Bedingung sind gesicherte Abnahmen in großem Umfang – im Bereich Munition ist es beispielsweise erforderlich, große Mengen zu bevorraten, nicht zuletzt um unseren Verpflichtungen gegenüber der NATO nachzukommen. Aber auch bei unseren Hauptwaffensystemen ist es erforderlich, dass wir die Produktionskapazitäten stärken, um die Industrie und das Know-how zu halten aber auch um wettbewerbsfähige Preise zu erhalten. Neben der nationalen Beschaffung bietet insbesondere die breite Unterstützung von Exporten noch großes Potenzial. Ein echter Industriedialog, der sich nicht auf den medienwirksamen Besuch beschränkt, ist nötig. Dazu gehört es, günstige Voraussetzungen für die schnelle Einsatzbereitschaft der Bundeswehr zu schaffen, wie beispielsweise Abhängigkeiten von Vorprodukten zu verringern, Planbarkeit für den Kapazitätsaufbau zu schaffen und Investition in Forschung und Entwicklung zu ermöglichen und zu fördern.

(Interview: Ralph Schweinfurth)