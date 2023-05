Wo jetzt begleitend staatliches Handeln gefordert ist

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat es wieder getan. Sie wird es wohl noch mehrfach dieses Jahr tun. Nämlich die Leitzinsen erhöhen. Lange schaute sie der Inflationsentwicklung zu. Im Juli 2022 hat sie schließlich begonnen, die Zinspolitik zu straffen. Nach September, Oktober, Dezember, Februar und März erfolgte diese Woche die insgesamt siebte Zinsanhebung binnen Jahresfrist. Glaubt man Finanzauguren, dann sind weitere Zinsschritte im Juni und Juli nicht ausgeschlossen. Fest im Blick haben die Notenbanker dabei die Entwicklung der Kerninflation, also die beispielsweise um Energie- und Lebensmittelpreise bereinigte Inflationsrate. Sie bewegt sich hartnäckig auf hohem Niveau. Das werde 2024 auch so bleiben, prognostizierte der Internationale Währungsfonds (IWF) Mitte April. Seine Einschätzung verband er mit der Aufforderung an die EZB, ihren Zinserhöhungskurs fortzusetzen.

Nicht die Wirtschaft abwürgen

EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist sich des Grates bewusst, auf dem die Zentralbank unterwegs ist. „Wir möchten nicht die Wirtschaft abwürgen. Unser Ziel ist es, die Inflation zu bändigen,“ wurde sie vor einiger Zeit in spanischen Medien zitiert. Das war auch an die Adresse der Ökonomen gerichtet, die zunehmend darüber diskutieren, ab wann die Zinspolitik beginnt, die wirtschaftliche Entwicklung zu bremsen. Einige sehen das schon beim jetzigen Zinsniveau, andere bei Einlagenzinsen zwischen 4 und 5 Prozent erreicht. Dass der für Finanzmärkte wesentliche Einlagensatz der europäischen Zentralbank bis zu den Sommerferien bei wenigstens 3,75 Prozent liegt, ist keineswegs ausgeschlossen. Der oberste Zinssatz könnte gar ein Niveau deutlich über 4 Prozent erreichen. Die Zeit drängt bei der Inflationsbekämpfung. Denn die Geldentwertung entwickelt sich zum konjunkturellen Krebsgeschwür. Historisch hohe Tarifabschlüsse belasten öffentliche Hand und Unternehmen. Der Standort Deutschland wird zunehmend unattraktiver. Unternehmen wandern mit ihrer Produktion aus Deutschland ab oder kommen erst gar nicht mehr ins Land. Trotz deutlicher Lohnerhöhungen bleibt die Finanzierung des alltäglichen Lebens gleichwohl für viele Deutsche eine Herausforderung. Die im Zuge der Inflationsbekämpfung ansteigenden Kreditzinsen machen zudem den Erwerb von Wohneigentum insbesondere in den urbanen Räumen zunehmend unmöglich. Angesichts der Finanzierungsunwägbarkeit bei nach wie vor hohen Immobilienpreisen wird manche Eigenheiminvestition aktuell zurückgestellt. Die Bauindustrie spürt das schmerzhaft. Unternehmer wiederum werden sich fremdfinanzierte Investitionen in nächster Zeit wohlüberlegen und womöglich aufschieben.



All das sehen auch die europäischen Währungshüter. Für sie dient die Zinspolitik der konsequenten Inflationsbekämpfung und ist damit ursachenadäquat. Alleine werden sie es jedoch nur schwerlich richten können. Darauf hat der IWF in seiner Jahresprognose für 2024 ebenfalls verwiesen. Um die Inflation nicht weiter anzuheizen, sei es notwendig, dass in den europäischen Staatshaushalten gespart werde, so die Botschaft aus Washington. Der politische Handlungsbedarf, was die Staatskassen angeht, ist unübersehbar, auch in Deutschland. Die Spielräume in den Haushalten von Bund, Ländern und Kommunen werden enger. Allein die Zinsausgaben im Bundeshaushalt haben sich seit 2021 verzehnfacht, auf nun 42 Milliarden Euro. Jetzt rächt sich eine Politik, die bei niedrigen Zinsen die Konsolidierung der Staatsfinanzen aus dem Blick verloren hat. Eine Zeitenwende scheint auch hier notwendig und somit das Ende einer Politik, im Bundeshaushalt deutlich mehr auszugeben, als einzunehmen. Deutschland sollte damit verlässliches Vorbild in der Europäischen Union werden. Das mindert außerdem die Gefahr, dass die EZB als Anleihekäufer aufs Parkett zurückkehrt.

Es gibt Spielräume zur Haushaltskonsolidierung

Spielräume zur Haushaltskonsolidierung gibt es. Denn die Inflation spült Bund und Ländern weit mehr an Steuern in die Kassen als ursprünglich geplant. Bis 2026 wohl über 126 Milliarden Euro. Hinreichend Potenzial also, um die Attraktivität des Investitionsstandorts Deutschland zu steigern – zum Beispiel durch Steuerentlastungen für Unternehmen und Einkommen. Finanzielle Entlastung des Standorts würde auch ein Weniger an hemmender Bürokratie bringen. Seit mehr als einem Jahrzehnt wird darüber debattiert. Geschehen ist freilich wenig. Gespannt darf man jetzt auf einen neuerlichen Anlauf auf Bundesebene sein. 442 Vorschläge von Spitzenverbänden der Wirtschaft zum Bürokratieabbau hat das Bundesministerium der Justiz eingesammelt. Seit Mitte April liegen die Vorschläge, dokumentiert auf 707 Seiten, bei den Bundesressorts zur weiteren Prüfung. Im Mai soll eine inhaltliche Diskussion auf Staatssekretärebene mit dem Ziel erfolgen „Bürokratieabbau so zu gestalten, dass er auch vor Ort spürbar ist,“ sagt der zuständige Parlamentarische Staatssekretär im Bundesjustizministerium Benjamin Strasser.

(Jürgen Gros)