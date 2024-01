Im Zuge der Bauernproteste machen auch viele Handwerker auf ihre Lage und die Gefährdung des Mittelstands in Deutschland aufmerksam. Bürokratie, hohe Energiekosten und Fachkräftemangel belasten das Handwerk. Doch auf bundespolitischer Ebene scheint das kaum zu interessieren.

BSZ: Herr Peteranderl, wer repariert den Wasserrohrbruch, die durchgebrannte Elektroleitung, die defekte Heizung oder die verstopfte Toilette, wenn das Handwerk nicht mehr überleben kann? Es gibt in Deutschland im Gegensatz zu den USA keine Konzerne, die derartige Dienstleistungen anbieten und somit die entstandene Lücke schließen können.

Franz Xaver Peteranderl: Zum Glück! Die Familienbetriebe des Handwerks sind nämlich viel flexibler als große, unbewegliche Konzerne. Bei den von Ihnen geschilderten Beispielen handelt es sich um Notfälle, die im Regelfall glücklicherweise zeitnah behoben werden können. Unser Problem ist jedoch, dass immer mehr Zeit im betrieblichen Alltag für Bürokratie draufgeht: Nachweise und Berichte müssen unsere Handwerkerinnen und Handwerker in der Regel abends und am Wochenende schreiben. Diese Zeit fehlt dann zum Beispiel auch für die Familie.



BSZ: Wie viel Zeit muss ein Handwerker pro Monat für das Erledigen bürokratischer Aufgaben aufwenden?

Peteranderl: Das ist von Gewerk zu Gewerk unterschiedlich. In meinem Bauunternehmen bin ich 5 bis 6 Stunden pro Monat damit beschäftigt, bürokratische Auflagen zu erfüllen. Diese kommen zu meiner normalen Arbeitszeit noch on top. Großunternehmen stellen dafür extra Mitarbeiter ein oder lagern solche Aufgaben gleich ganz aus. Handwerksbetriebe können das nicht.

BSZ: Wie viel Umsatz macht das bayerische Handwerk pro Jahr und wie viel davon geht für die Bürokratie drauf?

Peteranderl: Das bayerische Handwerk hat zuletzt rund 150 Milliarden Euro im Jahr umgesetzt. Die Untergrenze der Gesamtbelastung durch Bürokratie liegt nach unseren Schätzungen bei rund 1 Prozent. Wir sprechen also über mindestens 1,5 Milliarden. Euro. Und das Jahr für Jahr.

BSZ: In welchen Bereichen könnte der Gesetzgeber aus Sicht des Bayerischen Handwerkstags schnell für Entbürokratisierung sorgen?

Peteranderl: Wenn unsere Betriebe weniger Nachweise und Berichte anfertigen müssten, wäre ein erster Schritt schon getan. Außerdem plädieren wir für eine Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes nach europäischem Vorbild. Unseren Betrieben wäre zum Beispiel sehr geholfen, wenn sie phasenweise von der täglichen Höchstarbeitszeit abweichen könnten. Außerdem empfehlen wir, die Kleinbetriebsregelungen im Arbeits- und Sozialrecht zu erweitern beziehungsweise zu vereinfachen. Betriebe bis zu einem Schwellenwert von mindestens 25 Arbeitnehmern sollten grundsätzlich von arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften entlastet werden.

BSZ: Was fordert das Handwerk von der Bundesregierung?

Peteranderl: Der Standort Deutschland muss für Unternehmen wieder attraktiver werden. Damit Handwerk und Mittelstand auch künftig als wichtige Säulen der deutschen Wirtschaft funktionieren können, muss die Ampel-Koalition zu einer unternehmensfreundlichen Politik zurückkehren. Neben einer längst überfälligen Unternehmenssteuerreform und dem Abbau von Bürokratie müssen zum Beispiel die Lohnzusatzkosten gesenkt werden. Hinzu kommt: Wir haben in Deutschland kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem. Heißt: Den Ergebnissen von Krisengipfeln und runden Tischen müssen Taten folgen – und zwar schnell. Für das Bau- und Ausbauhandwerk zum Beispiel ist es extrem wichtig, dass das von der Bundesregierung vorgelegte 14-Punkte-Programm jetzt umgesetzt wird. Das muss auch vor dem Hintergrund der schwierigen Haushaltslage absolute Priorität haben.

(Interview: Ralph Schweinfurth)