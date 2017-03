Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

In den Augen so mancher CSU-Damen, allen voran Landtagspräsidentin Barbara Stamm, langte Mama Bavaria alias Luise Kinseher im vergangenen Jahr zu heftig zu. Stamm und andere haben ihre Teilnahme deshalb in diesem Jahr beleidigt abgesagt. Frauenfeindlichkeit kann der Bavaria heuer aber keiner vorwerfen – schließlich ist ja auch Weltfrauentag. Wirtschaftsministerin Ilse Aigner, im vergangenen Jahr noch als "Kellerprimel" vom Horst tituliert, nannte sie gar „empathisch, warmherzig und freundlich“. Und so freute sich die Mama Bavaria, dass einige entspannte Damen den Weg auf den Nockherberg wieder gefunden haben: „Sogar Frauen sind da! Die Aigner, die Scharf, die Roth, die Wagenknecht, die Hofreiter.“Die besten Sprüche von Luise Kinsehers Nockherbergrede 2017:

Über Bayern

„Es gibt so damische Haumdaucher, die ernsthaft behaupten, wir Bayern wären gar nicht die Besten! Ja - da bin ich auch entsetzt! Aber - liebes Volk, ängstigt Euch nicht! Das sind Fake News!“





Über Horst Seehofer (CSU), bayerischer Ministerpräsident

„Russland, Ukraine, China ... Der Horst ist selten in seinem Horst, der Horst. Er hat ja auch schon fast einen Termin bei Donald Trump! Das finde ich gut! Mit dem muss mal einer reden, der ihn versteht!“

„Es heißt ja immer: Wir leben im postfaktischen Zeitalter. Da sind Gefühle wichtiger als Fakten! Uns betrifft das aber nicht, denn Fakten waren uns Bayern doch immer schon wurscht. Beispiel: Dritte Startbahn! Da ist der Horst Seehofer jetzt dafür, obwohl er vor einem Jahr noch dagegen war! Die Fakten sind die gleichen geblieben und jetzt meinen immer alle, Horst Seehofer ändert andauernd seine Meinung, das stimmt aber nicht; er ändert nicht seine Meinung, sondern sein Gefühl!“





Über Markus Söder (CSU), bayerischer Finanz- und Heimatminister

„Der Markus Söder sagt zwar auch immer, er macht alles aus dem Bauch raus! Er wäre ein Mann der Intuition! Ein verkappter Kreativer! Markus, wenn Du ein verkappter Kreativer bist, dann bin ich eine verkappte Stabhochspringerin!“

„Der mag ja partout nicht nach Berlin! Eigentlich müsste der Markus Söder derjenige in der CSU sein, der sich am ehesten in die Gefühlslage eines Flüchtlings kurz vor der Abschiebung hineinversetzen kann.“





Über Joachim Herrmann (CSU), bayerischer Innenminister

„Unser Joachim Herrmann! Unsere Festung! Wo andere eine Aura haben, da hat er einen Burggraben! (…) Da meint man immer, sein Anzug ist aus Schurwolle, er ist aber aus geketteltem Granit! Joachim, wenn Du mal in Berlin so neben dem Reichstag stehst, dann denken alle: die Mauer ist wieder da!“

„Es geht um die Sicherheit, deshalb habe ich entschieden: Joachim Herrmann geht nach Berlin und wird Innenminister für Deutschland und Parteivorsitzender der CSU. Aber Joachim! Du musst Dich schon bewegen! Das Amt fällt nicht auf Dich drauf! Sonst heißt es noch: Joachim Herrmann geht nach Berlin, aber bis er dort ankommt sind die nächsten vier Jahre schon um."



Über Ilse Aigner (CSU), bayerische Wirtschaftsministerin

„Da meint man immer, der Markus Söder hat die Ilse Aigner längst abgehängt! Schmarrn, die hat halt Wichtigeres zu tun, die ist viel im Iran! Und da dreht sie die großen Gschäfterl! Und das als Frau! Aber so ist sie, die Ilse: Frauenfeindlichkeit macht ihr nichts! Sie ist auch heute da! Sie hält das aus! Im Vergleich zur Frauenfeindlichkeit auf dem Nockherberg, ist ja der Iraner Feminist! Und Markus Söder Charmeur!“





Über Martin Schulz, SPD-Kanzlerkandidat

„Das ist in der SPD wie beim Straßenbau: Einer arbeitet und der Rest schaut zu. Martin Schulz! Der neue Messias! Ja wo samma denn? Fehlt ja gerade noch, dass es heißt: Würselen ist das neue Bethlehem!“



Über Manfred Weber, CSU-Vize und Vorsitzender der EVP-Fraktion

„Wie lang wollt ihr den denn noch in Brüssel lassen? Martin Schulz hat auch seinen guten Posten in Brüssel für den SPD Parteivorsitz geopfert! Warum macht das Manfred Weber nicht auch für die CSU? Er meint ja, er ist zu anständig! Man kann es in der CSU auch mit Ehrlichkeit und Anstand schaffen! Da wäre er nicht der Erste! Da war in der CSU doch damals... ist ja wurscht!“



Über Andreas Scheuer, CSU-Generalsekretär

„Das ist ja auch gar nicht Karl Theodor zu Guttenberg! Das ist bloß der Andi Scheuer! Da darf man sich von Frisur und Brille nicht täuschen lassen. Das ist wie bei einer China-Kopie. Von außen Ähnlichkeit mit einer Edel-Karosse, aber innen schwere Mängel!





Über Winfried Bausback (CSU), bayerischer Justizminister

„Was viele in Bayern noch nicht wissen: Den Bausback kennt inzwischen jeder! Er ist zuständig für die teuersten Toiletten Bayerns.“



Über Ludwig Spaenle (CSU), bayerischer Kultusminister

„Du sollst das G8 wieder abschaffen, und zwar so, dass es keiner merkt. Du machst das homöopathisch: Das G8 wird nicht zurückgenommen, sondern langsam und körperschonend ausgeleitet! Da gibt es - wie in der Homöopathie halt üblich - diverse Erstverschlimmerungen: Chaos, Verzweiflung, Lehrermangel, aber das ist heilsam für die bayerischen Schüler! Sie lernen schon früh eines der wichtigsten bayerische Naturgesetze: „Bläd sei derfst, nur zum helfen musst du dir wissen!“



Über Florian Pronold, Noch-Landesvorsitzender der bayerischen SPD

„Du bist ja wie einer der ganz großen Weine! Die Qualität zeigt sich im Abgang!“



Über Ulrich Maly (SPD), Oberbürgermeister von Nürnberg

„Den mag man einfach! Er hat gesagt, Nürnberg ist, so wie sich die Stadt zusammensetzt, halt eine Mischung, eine Art Rührei! Das ist fair! Denn er hat nicht verraten, wer die Salmonelle ist!“



Über Dieter Reiter (SPD), Oberbürgermeister von München

„Viele behaupten Dieter Reiter ist gar nicht Oberbürgermeister der Stadt München, sondern nur der Hausmeister der teuersten Wohnanlage Deutschlands!





Über Margarete Bause, Ex-Fraktionschefin der Landtags-Grünen und Bundestagskandidatin

„Mit letzter Kraft hat sie sich auf der Landesliste der Grünen noch den 9. Platz ergattert! Margarete, ich wünsche Dir viel Glück! Um es tatsächlich in den Deutschen Bundestag zu schaffen, das wird knapp für Dich! Da werden die russischen Geheimdienste die deutschen Wähler schon sehr verwirren müssen!“



Über Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Landtags-Grünen

„Sie ist so energetisch wie Claudia Roth, nur in jung und akustisch erträglicher: Sie redet zwar genau so viel wie Claudia Roth, es kommt einem aber nicht mehr so vor, als würde daneben noch die Musik aus einer psychedelischen Jukebox laufen."

Über die AfD insgesamt

„Der Deifi hilft seine Leit - aber holen tut er`s auch!“

Die Politiker im Saal zeigten sich nach dem Schluss-Applaus in ihren Statements denn auch wohlwollend-gnädig: "Gelungen, pfiffig, locker - und an keiner Stelle wurde jemand verletzt", lobte etwa Ministerpräsident Horst Seehofer. Die Bavaria habe "mehr Hintersinn" als 2016 präsentiert und "zum Nachdenken animiert". Münchens OB Dieter Reiter (SPD) befand: "Sanft, rund, gelungen." Seine Parteifreundin, Generalsekretärin Natascha Kohnen, meinte, diesmal sei die Kinseherin "zu zahm" gewesen. "Sie kann ruhig noch ein wenig mehr zulangen." CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer wiederum schätzte die Bavaria "viel besser als im vergangenen Jahr" ein. "Damals hat sie einen nach dem anderen einfach abgewatscht. Heuer war es humorvoller, da war ein richtiger Bogen drin." (Angelika Kahl)