Wie man mit E-Vergabelösungen punktet

Am 18. April 2016 ist das größte Reformpaket im Vergaberecht oberhalb der EU-Schwellenwerte in Kraft getreten. Das Vergaberecht wurde umfassend überarbeitet und neu strukturiert.

Dadurch gewinnt die elektronische Vergabe immer mehr an Fahrt. Das geänderte und überarbeitete GWB, die neue VgV für Vergabeverfahren oberhalb des EU-Schwellenwerts sowie die Einführung der neuen VOB/A EU läuten das Ende der herkömmlichen beziehungsweise postalischen Kommunikation und den Versand der Vergabeunterlagen sowie das Einreichen der schriftlichen Angebote ein. Daneben wurden auch noch die Sektoren- und Konzessionsvergabeverordnung sowie die Vergabestatistikverordnung angepasst beziehungsweise neu hinzugenommen. Die elektronische Vergabe wird verpflichtend.

Unterschwellenbereich ist auch betroffen

Auch im Unterschwellenbereich wurden und werden die Vergabeverfahren reformiert. Die ebenfalls am 18. April 2017 eingeführte VOB/A ist stark an die VOB/A EU angelehnt und sieht den Einsatz der digitalen Kommunikation vor. Gleiches gilt für die vom BMWi mittlerweile veröffentlichte Unterschwellenvergabeordnung (UVgO). Mit der Veröffentlichung der Verwaltungsvorschrift zum öffentlichen Auftragswesen vom 30. November 2017, ist die UVgO für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte von allen staatlichen Auftraggebern ab 1. Januar 2018 anzuwenden.



Die „bewährten“ Verdingungsordnungen Lieferleistung und freihändige Vergabe (VOL und VOF) werden im Oberschwellenbereich durch das GWB und die VgV abgelöst.

Im Unterschwellenbereich soll die UVgO angewendet werden. (aus VOL/A EG wird GWB und VgV; aus VOL/A =>UVgO)

Unter elektronischer Kommunikation wird neben der Bewerber/ Bieter- und Vergabestellenkommunikation (Fragen und Antworten) insbesondere auch verstanden die Übermittlung der:



• Bekanntmachung an die EU / Simap / Ted (ab 18. April 2016);



• Vergabeunterlagen zum Download an interessierte Unternehmen auf einer E-Vergabeplattform (ab 18. April 2016);



• Fragen und Antworten innerhalb der E-Vergabeplattform (ab 18. Oktober 2018 beziehungsweise 18. April 2017 für zentrale Beschaffungsstellen):



• Elektronische Angebotsabgabe durch die Bieter (ab 18. Oktober 2018 beziehungsweise 18. April 2017 für zentrale Beschaffungsstellen).



Damit wird der Einsatz der E-Vergabeplattform für die Vergabestellen immer wichtiger. Für zentrale Beschaffungsstellen ist er bereits überfällig.



Das Stellen von Fragen und die Beantwortung durch die Vergabestellen wird häufig mit individuellen Softwarelösungen und Mitteln genutzt. Die E-Vergabeplattform bündelt die vergaberelevanten Ereignisse innerhalb der Anwendung. Sie informiert die Vergabestelle über eingegangene Fragen ihrer Bewerber/Bieter. Eingehende Antworten der Vergabestellen werden den an der jeweiligen Vergabe interessierten Unternehmen innerhalb der Anwendung angezeigt. Bequem und übersichtlich innerhalb der jeweiligen Maßnahme beziehungsweise Vergabe.

Bewerber stellen Fragen: Die Vergabestellen erhalten diese anonymisiert und übermitteln ihre Antworten individuell oder allgemeingültig. Sie erstellen auf Wunsch einen Fragenkatalog und stellen diesen auf der E-Vergabeplattform allen interessierten Unternehmen zur Ansicht und zum Download zur Verfügung. Registrierte Unternehmen werden über die E-Vergabeplattform informiert und erhalten die Fragen und dazu gehörenden Antworten der Vergabestelle. Das funktioniert einfach, übersichtlich und zielorientiert – innerhalb der Anwendung – in der jeweiligen Vergabe. Der Eingang einer Meldung wird per „push email“ und Hinweis in der Anwendung angezeigt.



