Instandhaltung abgeschlossen

Die GEWOFAG hat die Instandhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden in der Titurelstraße 3/ Ecke Oberföhringer Straße 98 sowie in der Landsberger Straße 5, 7 und 9 abgeschlossen. Insgesamt hat das Unternehmen 4,2 Euro in die Maßnahmen investiert. Davon entfallen rund 3,7 Millionen Euro auf die Titurelstraße und rund 500.000 Euro auf die Landsberger Straße. Diese Kosten werden nicht auf die Mieter umgelegt.

„Unsere Mieterinnen und Mieter an der Titurelstraße können sich über neue Balkone, einen barrierefreien Zugang zum Haus und ein neues Fahrradhaus freuen“, sagt Klaus-Michael Dengler, Sprecher der Geschäftsführung der GEWOFAG. „Und die Fassade unseres Gebäudes an der Landsberger Straße präsentiert sich jetzt modern und einheitlich.“

Die Gebäude an der Titurelstraße 3/Oberföhringer Straße 98 mit 110 Wohnungen wurden 1971 gebaut. Hier hat die GEWOFAG seit Frühjahr 2017 umfangreiche Instandhaltungsarbeiten durchgeführt, die jetzt abgeschlossen sind. Die Fassaden wurden erneuert, die Fenster ausgetauscht und eine Betonsanierung durchgeführt. Die GEWOFAG hat die gesamte Eingangssituation verbessert und das Gebäude mit einer Rampe barrierefrei erschlossen. Zudem errichtete das Unternehmen ein neues Fahrradhaus für 32 Fahrräder, weil die Anzahl der alten Stellplätze nicht mehr ausreichte.

Der Fassadenanstrich der Gebäude an der Landsberger Straße 5, 7 und 9 mit 53 Wohnungen von 1987 war stark verschmutzt. Auf dem alten Rauputz mit seiner groben Körnung setzten sich vermehrt Partikel ab. Die vielen Gestaltungselemente der Fassade wie Zwerggiebel, Keramikelemente über den Eingängen, Säulen und eine Vielzahl verschiedener Fenstergrößen und -formen bewirkten eine unstrukturierte und unruhige Fassade. Die GEWOFAG begann im Juli 2017 mit der Sanierung und brachte an der Fassade einen neuen, feinkörnigen Putz an. Eine einheitliche Farbgebung und die Vereinfachung von Fensterformen durch Änderung der Fensteröffnung schafften hier Abhilfe. Zudem tauschte die GEWOFAG die alten Fenster aus. (BSZ)

(Die neue Fassade an der Landsberger Straße 5 bis 9 - Foto: Roland Weegen)