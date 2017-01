Modernisierung von 363 Mietwohnungen

Die Landeshauptstadt München will am Kiem-Pauli-Weg in München Laim in drei Bauabschnitten 363 Mietwohnungen renovieren. Dazu hat die Regierung von Oberbayern staatliche Fördergelder in Höhe 8,6 Millionen Euro als Zuschüsse bewilligt. Die Gesamtkosten der Instandsetzung der Wohnungen am Kiem-Pauli-Weg belaufen sich auf 28,6 Millionen Euro.

Im Jahr 2016 standen der Regierung von Oberbayern im Kommunalen Wohnraumförderprogramm insgesamt 96 Millionen Euro aus Mitteln des Bundes und des Freistaats Bayern, ergänzt durch Darlehen der Landesbodenkreditanstalt zur Verfügung. In dem neuen Förderprogramm, das Anfang 2016 gestartet wurde, werden ausschließlich Städte und Gemeinden bei der Schaffung von angemessenem und bezahlbarem Wohnraum unterstützt.

Die Sanierung umfasst die Überarbeitung, Dämmung und Farbgestaltung der Fassaden, die Sanierung der Treppenhäuser und Eingangsbereiche, die Instandsetzung der Balkone und Loggien sowie Pflegemaßnahmen und Bepflanzungen in den Freibereichen.

Die Regierung von Oberbayern ist Bewilligungsstelle für Soziale Wohnraumförderung. Sie setzt die von der Obersten Baubehörde zugewiesenen Mittel für die Förderung von Mietwohnungen ein und leitet die zur Förderung von Eigenwohnraum vorgesehenen Mittel entsprechend dem gemeldeten Bedarf an die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden weiter. Im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit informiert die Regierung von Oberbayern Multiplikatoren in den Landratsämtern und kreisfreien Städten und bildet sie auch fort. Auskünfte erteilen die Regierung von Oberbayern, die Landratsämter sowie die kreisfreien Städte Ingolstadt und Rosenheim. Für die Maßnahmen auf dem Gebiet der Landeshauptstadt München steht das Referat für Stadtplanung und Bauordnung als Ansprechpartner zur Verfügung. (BSZ)