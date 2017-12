Neue Wohnungen in Germering

Die Concept Bau – Projekt Germering GmbH hat kurz vor Wintereinbruch die Erdarbeiten für ihr neuestes Projekt „GLÜCKSGEFÜHL GERMERING“ erfolgreich abgeschlossen. Bis voraussichtlich 2019 entstehen vor den Toren Münchens 126 Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen. „Der Immobilienboom ist längst in Münchens Vororten angekommen. Sowohl Eigennutzer als Kapitalanleger investieren im Umland. Die um bis ein Viertel deutlich geringeren Kaufpreise im Vergleich zu München sind ein Hauptgrund. Gleichzeitig verfügen Orte wie Germering über die notwendige Anbindung zum Nah- und Fernverkehr“, sagt Emmanuel Thomas, Geschäftsführer von Concept Bau GmbH.

In 20 Minuten führt eine direkte S-Bahn-Anbindung von Harthaus zum Münchner Hauptbahnhof. Trotz der Nähe liegen die Kaufpreise für Neubauwohnungen im Vorort rund 25 Prozent unter denen in der Landeshauptstadt. Bauträger haben das erkannt und realisieren allein in Germering 215 Wohneinheiten in 2017. Nach aktueller Planung werden die Eigentumswohnungen des „GLÜCKSGEFÜHL GERMERING“ in der Landsberger Straße 1 zwischen 40 und 130 Quadratmeter groß sein. Im Inneren des Gebäudeensembles ist eine große Grünanlage zur Erholung der Bewohner geplant.

Die Wohnräume verfügen über Echtholzparkett, Fußbodenheizung, hell geflieste Bäder, Gegensprechanlagen und dreifachisolierverglaste Fenster. Zusätzlich sollen die Wohneinheiten mit eigenen Terrassen, Balkonen, Loggien oder Dachterrassen ausgestattet werden. Den künftigen Bewohnern stehen zahlreiche Fahrradstellplätze sowie eine Tiefgarage mit breiten Stellplätzen, auf Wünsch als Wallbox zur Aufladung von E-Autos zur Verfügung. Die Kaufpreise beginnen bei rund 5800 Euro pro Quadratmeter. (BSZ)

(Die geplante Grünanlage im Inneren des Gebäudeensembles; 126 Wohneinheiten sollen entstehen - Fotos: Concept Bau)