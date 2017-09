Wohnen mit Blick auf die Theresienwiese

Rund eineinviertel Jahre vor Fertigstellung sind bereits 56 der 89 Wohnungen des Münchner Neubauprojekts Bavaria Palais von der Concept Bau GmbH verkauft. Der Bauträger realisiert das gefragte Immobilienprojekt am Bavariaring 8-9, im angesagten Stadtteil Ludwigsvorstadt mit Blick auf die Theresienwiese und die Bavaria sowie in den oberen Stockwerken auf die Alpen. „Mit dem Bavaria Palais schaffen wir Wohnraum auf einer der noch wenigen freiverfügbaren Flächen in bester Innenstadtlage. Zudem zählt der Stadtteil Ludwigsvorstadt zu den beliebtesten der bayerischen Landeshauptstadt, wodurch das Projekt großen Anklang bei den Käufern findet“, sagt Emmanuel Thomas, Geschäftsführer von Concept Bau GmbH.

Ende nächsten Jahres sollen voraussichtlich die ersten Wohnungen des „Bavaria Palais“ bezugsfertig sein. Dann haben es die künftigen Bewohner nicht weit zum weltberühmten Münchner Oktoberfest. Aber auch der Ausblick aus den, in den beiden oberen Stockwerken liegenden Wohnungen überzeugt: Je nach Ausrichtung können die zukünftigen Eigentümer und Mieter die gesamte Theresienwiese bis zu der Bavaria überblicken oder sogar den Alpenblick genießen. Zusätzlichen Komfort bieten die Balkone, Terrassen, Loggien oder Dachterrassen, mit denen nahezu jede Wohneinheit ausgestattet ist. Darüber hinaus verfügen die Wohnräume über eine hochwertige Ausstattung mit Echtholzparkett, Fußbodenheizung, Fernwärmenutzung, Dreifach-Isolierverglasung aller Fenster und eine Solarthermie-Anlage zur Warmwasserbereitung. Alle Wohnungen sind barrierefrei zugänglich. Eine Tiefgarage bietet Platz für 89 Kfz-Stellplätze. Im Hinterhof ermöglicht eine großangelegte Grünanlage ruhige Rückzugsorte für Bewohner und einen Spielbereich für Kinder.

Für das anstehende Oktoberfest wird die Baustelleneinrichtung zurückgebaut, um einen Fuß- und Fahrweg zu schaffen. Die Bauarbeiten werden im eingeschränkten Rahmen weitergeführt. „Dadurch können die Rohbauarbeiten bis Februar 2018 abgeschlossen und der Zeitplan gut eingehalten werden“, erklärt Thomas zufrieden. Der Neubau mit insgesamt 89 Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen soll bis Ende 2018 fertiggestellt werden. (BSZ)