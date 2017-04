40 Meter über dem Boden

Am 6. April startet der skywalk allgäu Naturerlebnispark in die neue Saison und hat nun täglich für seine Besucher geöffnet. Das Jahr 2017 bringt für kleine Tierliebhaber eine neue Attraktion: Anfang Mai eröffnet ein neuer Streichelzoo mit Zwergziegen und Kaninchen. Anlass für einen Besuch könnte neben Baumwipfel- und Naturerlebnispfaden auch eine der zahlreichen Veranstaltungen sein. Sie lassen den Jahreskreis in Wald und Natur spielerisch erleben. Wer in diesem Jahr kommt, könnte mit etwas Glück sogar der einmillionste Besucher im skywalk allgäu sein.

Der neue Streichelzoo wird eine Fläche von etwa 480 Quadratmetern haben. Als erste Bewohner werden Anfang Mai Zwergziegen und Kaninchen einziehen. Die Kinder können direkt zu den Tieren in das Gehege gehen oder die Tiere von einer außen gelegenen Futterstelle füttern. Der Stall wurde aus dem Holz von Weißtannen gebaut, die im Park gewachsen sind und die der Baumgutachter aus Sicherheitsgründen zur Fällung empfohlen hat.

Der skywalk allgäu Naturerlebnispark ist ein beliebtes Ferienausflugsziel. In den bayerischen Osterferien (8. bis 23. April) finden daher wieder verschiedene Aktionen für Kinder statt. Die kleinen Besucher können in der Malwerkstatt Ostereier, Ostermandalas und Osterbilder gestalten. Die bemalten Eier werden an den Osterstrauch im Parkrestaurant gehängt. Der Osterhase des Naturerlebnisparks versteckt während der Ferien außerdem immer wieder große Ostereier im Park. Kinder, die ein Ei im Wald finden, können es gegen ein kleines Spielzeug oder einen Schokoosterhasen eintauschen.

Wer beim traditionellen Maibaum-Aufstellen zusehen will, kann am 1. Mai in Scheidegg den Motorradclub Allmannsried am Marktplatz anfeuern. Nach einem Fußmarsch oder einer kurzen Fahrt in den skywalk allgäu können die Besucher in einem kleinen Birkenwald Wunschbändchen befestigen, auf dem der Name einer lieben Person oder ein Wunsch notiert wird. So entsteht nach und nach ein kleiner bunter Maiwunschwald.

Auch außerhalb der Veranstaltungstage können Besucher im skywalk allgäu Naturerlebnispark einen erlebnisreichen und zugleich entspannenden Tag verbringen. Vom Baumwipfelpfad aus blicken sie über 34 Baumarten weit hinaus in die Allgäuer Berge bis über den Bodensee. Mit bis zu 40 Metern ist der Baumwipfelpfad des skywalk allgäu Naturerlebnisparks einer der höchsten in Deutschland. Der Aufstieg ist über einen sanft ansteigenden Pfad mit Treppen und Podesten möglich oder auch mit Hilfe eines gläsernen Aufzugs. Wer den nötigen Abenteuergeist aufbringt, kann nach Begehen des Baumwipfelpfads über Wackelbrücken und eine Röhrenrutsche auf den Boden zurückkehren.

Neben dem Baumwipfelpfad bietet der Park viele weitere Attraktionen, über die die Besucher die Natur auch von unten ganz unmittelbar erleben können. Auf den beiden Naturerlebnispfaden lernen Kinder am Fuße der Bäume spielerisch Neues über die Natur. Tannenzapfenschleuder, Spechtwippe und Barfußpfad ermöglichen es ihnen, sie mit allen Sinnen zu entdecken. Anschließend dürfen sich die Kleinen auf dem großen Abenteuerspielplatz in der frischen Allgäu-Luft richtig austoben, während ihre Eltern von der Picknickwiese, dem Biergarten oder den Relax-Liegen aus zusehen und entspannt durchatmen.

Ein Ausflug in den skywalk allgäu Naturerlebnispark ist auch dann unkompliziert, wenn man bei der Fortbewegung auf Räder angewiesen ist: Sowohl der Baumwipfelpfad als auch die meisten Wege im Park sind barrierefrei. Am Baumwipfelpfad führt ein Aufzug nach oben. Das ermöglicht es nicht nur Gehbehinderten, in den Genuss der grandiosen Aussicht zu kommen. Auch Familien mit kleinen Kindern im Kinderwagen oder Buggy gelangen überall problemlos hin. (BSZ)