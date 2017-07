Ab in die Abenteuerberge

Fieberhaft wurde in den letzten Wochen und Monaten hoch oben in den Wäldern von Serfaus-Fiss-Ladis gehämmert, gezimmert und gepflanzt. Nach zehn Jahren werden nun die „Abenteuerberge“ mit neuen Attraktionen für noch größere Kinderaugen sorgen.

Für Thomas Brezina, österreichischer Jugendbuchautor und Fernsehmoderator, war es eine Herzensangelegenheit, die von ihm - genau vor einem Jahrzehnt ganz individuell für die Region Serfaus-Fiss-Ladis - verfassten Abenteuerberge mit innovativen Überraschungen für Klein und Groß neu zu inszenieren. Die Themenwege erfreuten sich in den vergangenen Jahren riesiger Beliebtheit und Tausende von Kindern, Eltern und Großeltern machten sich auf dem Hochplateau auf „abenteuerliche“ Wanderschaft.

Vollkommen neu ist der sogenannte Piratenweg, wo man mittels Abenteuerrucksack, Block und Smartphone App zu einem richtigen Geisterschiff gelangt. Neben der Suche nach Kapitän Peppers Schatztruhe müssen noch viele geheimnisvolle und kniffelige Rätsel gelöst werden, um den „gestrandeten“ Kapitän und seinen Matrosen Chili von einem Fluch zu befreien. Wem wird es gelingen? Auch die von den Kindern so beliebten „Hexenweg“ und „Forscherpfad“ galt es, gründlich zu überarbeiten. Beim Hexenweg treiben nun die Junghexen Peppina und Fips ihr Unwesen und ihre Späßchen. Was da so alles passiert, muss auf der Wanderung gründlich erkundet werden. Dazu wurde der Wald regelrecht mit wilden Hexenbesen und einem Hexenhaus verzaubert. Größten Spaß verspricht dieses Knusperhäuschen, da man sogar kopfüber an der Zimmerdecke spazieren kann.

Alles, was Kinder immer schon über heimische Pflanzen und Tiere wissen wollten, gilt es auf dem „Forscherpfad“ neu zu entdecken. Eule, Bär, Fliegenpilz und Glockenblume verraten ihre Geheimnisse: Wer frisst was, wo wohnt wer und zu wem gehört welche Spur?

Mit den Abenteuerbergen reloaded verspricht sich Serfaus-Fiss-Ladis, jetzt noch mehr Freude und Begeisterung für einen Urlaub in den Bergen zu entfachen. (BSZ)

(Der Eingang zum Forscherpfad und das Hexenhaus auf dem Hexenweg - Fotos: Andreas Kirschner)