Freeriden im Pulverschnee

Freerider sind bekanntlich die Trüffelschweine unter den Skifahrern: Ständig auf der Suche nach den fluffigsten Powderhängen, denen man einen ersten Stempel mit den breiten Brettern aufdrücken kann. Nirgends lässt sich ja schließlich auch das Gefühl der Freiheit auf Skiern oder Snowboard besser ausloten, als in einem jungfräulichen Pulverschnee-Hang. Diesen kunstvoll mit weitgeschwungenen Turns zu verzieren, wie der Konditormeister seine Sahnetorte – da ist die Freiheit urplötzlich gleich grenzenlos. Doch um in dieses Gefühlshoch zu gelangen, müssen notgedrungener Weise für den recht kurzen Abseits-Genuss oftmals beschwerliche Aufstiege in Kauf genommen werden.

Dass es aber auch anders geht, beweist die ansonsten für ihr umfangreiches Familien-Angebot bekannte Skidestination Serfaus-Fiss-Ladis im oberen Tiroler Inntal. In dem riesigen Areal bedarf es, wenn überhaupt, nur weniger Meter Anstieg in unmittelbarer Nähe der Seilbahn-Bergstationen, um in unberührte Schneeschüsseln eintauchen zu können – wie beispielsweise im Masner Skigebiet oder auf der Fisser Nordseite.

Große Infotafeln informieren die Off-Piste-Fahrer über die aktuelle Lawinenlage, ein integrierter Sensor gibt Aufschluss, ob das umgeschnallte LVS-Gerät funktioniert und erkannt wird, wo und wie man zu den offiziellen Freeride-Routen wie Kamikaze, Powder Nose oder Old Sattel als auch zu den absoluten Geheimtipps, den zahlreichen Pulverschnee-Rinnen, gelangt.

Schon im Vorfeld können unter feelfree-sfl.at alle Informationen abgerufen werden, welche der zehn Freeride-Routen mit welcher Charakteristik und Schwierigkeitsgrad ausgelegt und geöffnet sind. Zudem finden die Freestyler, vom puren Anfänger bis hin zum Profi, auf der Seite alles Wissenswerte über die neun Fun Areas, die über das gesamte Gebiet von Serfaus-Fiss-Ladis verteilt sind.

Im Rahmen der „Freeride Days“ bieten die Skischulen Serfaus und Fiss-Ladis für erfahrene Skifahrer und Snowboarder maßgeschneiderte 1- oder 2-Tages-Kurse an, die auf jeweils 14 Teilnehmer beschränkt sind.

Für die „Snowstars“ von morgen wird ein weltweit neues und einzigartiges Erlebnis- und Ausbildungsprogramm offeriert. Coole und fortgeschrittene Kids und Teens im Alter von sechs bis zwölf Jahren werden in drei unterschiedlichen Modulen, zusätzlich zum herkömmlichen Unterricht, verstärkt an die Themen Skitechnik, Sicherheit, Freestyle und Rennlauf herangebracht. Ein Tag Intensivtraining ist für 72 Euro buchbar. Das 6-Tage-Vorteilsticket kostet 270 Euro. Und somit stehen die Kleinen den Erwachsenen im Feel-Free-Modus in nichts hinten an. (BSZ)

(Freerider und Snowboarder im freien Gelände und die Fun Slope - Fotos; Sepp Mallaun/Christian Waldegger/Sepp Mallaun)