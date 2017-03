Für Sonnenanbeter und Skiverrückte

Wer die Skisaison bis zum Schluss auskosten und in vollen Zügen die Frühlingssonne auf der Piste genießen möchte, ist im itialienischen Spitzenferienort Cortina d’Ampezzo genau richtig. Damit beim Sonnenskilauf in den Ampezzander Dolomiten der Geldbeutel geschont wird, gibt es ein Spezialangebot: Dolomiti Super Sun Offer. Bis zum 30. April müssen die Urlauber bei einem siebentägigen Aufenthalt nur für sechs Übernachtungen bezahlen. Das gilt auch für den Skipass. Statt 7-für-6 ist auch ein Angebot 6-für-5 in den teilnehmenden Hotels buchbar.

Pistenspaß im Frühjahr ist in Cortina d’Ampezzo garantiert. Die Skigebiete sind geöffnet, im Skigebiet Faloria laufen die Lifte sogar bis Anfang Mai. Dort werden die Pisten bestens präpariert, damit jeder locker und mit Spaß ins Tal kommt. Auch für risikofreudige Ski- und Snowboardfahrer ist Cortina eine Reise wert. Freestylefans können sich in den zwei Snowparks, dem Cortina-Snowpark in Son die Prade und der Freestylestation auf dem Faloria, austoben.

Der Wintersportort Cortina d’Ampezzo bietet Wintererlebnisse für die ganze Familie. Ob Rodeln, Eislauf, Curling, Snowkite, Winterwandern, Fat Bike, Freestyleski, Skitouren, Nordic Ski oder Freeride, hier ist für jeden etwas dabei.

Als einzige Feriendestination in Italien zählt Cortina d’Ampezzo zur Gruppe „Best of the Alps“, einem Zusammenschluss von zwölf internationalen Spitzenferienorten. Cortina liegt in der italienischen Provinz Belluno in Venetien. Internationale Berühmtheit erlangte Cortina durch die Ausrichtung der olympischen Winterspiele 1956 und bereits in den 1930er Jahren durch die ersten Luis-Trenker-Bergfilme. Auch als James-Bond-Kulisse („For your Eyes only“) mussten die Ampezzaner Dolomiten herhalten. Sylvester Stallone war 1993 als Cliffhanger in Cortina unterwegs. (BSZ)

(Mit Snowboard und Skiern unterwegs im Skigebiet Faloria - Foto: Cortina Marketing Se.Am.)