KitzSki ruft

Von Samstag 25. November 2017 bis Sonntag 8. April 2018 bringt Geldhauser - Die Münchner Busreisen täglich alle Schneesüchtigen von München nach Kitzbühel. Morgens steigen die Brettelfans in München in den umweltfreundlichen „KitzSkiXpress“-Luxusliner ein und 90 Minuten später sind sie in Kirchberg an der Fleckalmbahn.

Das Skigebiet Kitzbühel verfügt über 215 Abfahrtskilometer, 54 Bahnen und Lifte, abwechslungsreiche Pisten für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis sowie ein weitläufiges Freeride-Areal für alle Naturpuristen. Darüber hinaus ermöglicht ein ausgedehntes Loipennetz Skilanglaufvergnügen, nicht zu vergessen zahlreiche Winterwanderwege.

Der KitzSkiXpress fährt sieben Mal die Woche: Abfahrt ist um 6.45 in München-ZOB-Hackerbrücke, Zustiegsmöglichkeiten in Holzkirchen und Rosenheim. Das Tagespaket schließt folgende Leistungen ein: Tagesskipass, Bordfrühstück, Tageszeitung sowie zehn Prozent Ermäßigung auf alle Speisen im Bergrestaurant Pengelstein. Von Montag bis Freitag gibt es das Paket bereits ab 57 Euro Samstag und Sonntag ab 63 Euro. Für Kurzentschlossene bietet sich die Last-Minute-Buchbarkeit bis zum Spätnachmittag vor dem Reisetag per Internet oder Telefon an.

Ferner gibt es mit dem KitzSkiXPress sieben Mal pro Woche Mehrtagesfahrten, jeweils mit Skipass und Halbpension in diversen Vertragshäusern in Kitzbühel und Kirchberg.

Am 16. Dezember 2017, 21. Januar 2018 und 10. Februar 2018 findet die Sonderaktion KIDS GO FREE Tage (Jahrgänge 2002 - 2011) statt. Für Skifahrer, die mit dem KitzSkiXPress anreisen, gibt es darüber hinaus Sonderangebote für Ski- & Boardverleih bei „Intersport KitzSport“ an der Talstation Fleckalmbahn und bei „Sportrudi“ neben Skischule-Kirchberg. (Friedrich H. Hettler)