Marathon mit Blick auf Neuschwanstein

Zum siebzehnten Mal fällt am 23. Juli 2017 in Füssen der Startschuss zum Königsschlösser Romantik-Marathon. Die Veranstalter rechnen mit über 1000 Teilnehmern aus aller Welt, die zu Füßen von Schloss Neuschwanstein einen der landschaftlichen schönsten Marathonwettbewerbe in Deutschland laufen möchten.

Vom Start an der Eventarena in der Füssener Innenstadt um 7.30 Uhr führt die flache Wettkampfroute um den Hopfensee sowie am Forggensee- und Lechufer entlang bis zur König-Ludwig-Lechbrücke. Auf der östlichen Lechseite geht es nach Schwangau-Brunnen und dann in Richtung Königsschlösser. Nach einer Schleife um den Schwansee werden die schnellsten Läufer wohl kurz nach 10.00 Uhr im Ziel in Füssen die Arme hochreißen. Zielschluss für alle Läufer wird um 13.30 Uhr sein.

Der Marathonwettbewerb ist der Höhepunkt eines ganzen Lauf-Wochenendes in Füssen. Im Vorlauf zum Marathon gibt es am Samstagabend um 18.00 Uhr den 12. Füssener Halbmarathon, für den der Veranstalter eine neue Streckenführung über die Königsstraße und das Faulenbacher Tal entwickelt hat. Außerdem starten am 22.07. tagsüber verschiedenen Kinderläufe und der 10-Kilometer-Citylauf. In der Eventarena an der Kemptener Straße steigt rund um die Siegerehrungen ein buntes Programm aus Musik und Show.

Informationen und Anmeldung: Sportstudio Füssen, Tel. 08362-921290, info@sportstudio-fuessen.de oder online unter www.koenigsschloesser-romantikmarathon.de. (BSZ)