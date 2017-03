Ninja im Legoland

LEGOLAND Deutschland Resort startet am 1. April in die Saison 2017 und eröffnet den neuen Themenbereich LEGO NINJAGO WORLD. Mittelpunkt des Areals ist die neue Attraktion LEGO NINJAGO The Ride. In dieser kommt eine in Deutschland einmalige Handgesten-Technologie zum Einsatz, die interaktiven 4D-Fahrspaß für die ganze Familie garantiert. Ein tolles Geburtstagsgeschenk an LEGOLAND und seine kleinen und großen Fans, denn am 17. Mai wird das 15. Parkjubiläum gefeiert.

Der neue Themenbereich LEGO NINJAGO WORLD entführt Familien in das Reich von LEGO NINJAGO. Auf 7000 Quadratmetern und inmitten einer Million verbauter LEGO Steine kommt man hier den Helden der beliebten LEGO Produktlinie ganz nah. Im Mittelpunkt des als Ninja-Klosteranlage gestalteten Bereichs steht die 4D-Attraktion LEGO NINJAGO The Ride, in der die Gäste die NINJAGO Elementkräfte Blitz, Feuer, Eis und Erde beherrschen lernen. An Bord spezieller Fahrzeuge geht es für die Passagiere in dem LEGO thematisierten Tempel durch unterschiedliche Räume mit 3D-Szenen. In jedem Raum treffen sie auf verschiedene Gegner, auf die sie Lichtblitze, Feuerbälle, Eisfontänen und Luftstöße schleudern können – nur durch die eigene Handbewegung. Zum Einsatz kommt dabei eine in Deutschland einmalige, innovative Handgesten-Technologie. Effekte wie Licht und Nebel machen die 4D-Illusion perfekt.

Im Außenbereich der neuen LEGOLAND Parkwelt können kleine und große NINJAGO Fans an verschiedenen Stationen wichtige körperliche Ninja-Fähigkeiten wie Schnelligkeit, Kraft oder Geschicklichkeit beweisen und trainieren. Natürlich kommt in dem neuen Areal auch der LEGO Bauspaß nicht zu kurz: Die Kleinen können in einem LEGO DUPLO Bereich kreativ werden und größere Baumeister erweitern eine LEGO Klosterlandschaft ganz nach ihren Vorstellungen.

Die neue LEGO NINJAGO WORLD ist der 9. Themenbereich im LEGOLAND Deutschland Resort und mit 9,2 Millionen Euro die größte Einzelinvestition in den Familienfreizeitpark seit seiner Eröffnung am 17. Mai 2002.

Familienurlaub pur: Neun Abenteuerwelten und ein ausgezeichnetes Feriendorf entsprechend des LEGOLAND Mottos „Großartiges erwartet euch!“ können Familien in den neun Themenbereichen des Parks über 55 aufregende Attraktionen mit actiongeladenem Fahrspaß, Shows, LEGO Workshops und ein 4D-Kino sowie eine in Deutschland einzigartige LEGO Unterwasserwelt erleben. In dieser eindrucksvollen Welt, in der über 56 Millionen LEGO Steine verbaut sind, verwandeln sich Kinder in ihre Lieblingshelden und bestehen gemeinsam mit ihren Eltern Abenteuer als Piloten, Schatzsucher, Dinoforscher oder Drachenreiter.

Zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie wird der Kurzurlaub mit einer Übernachtung im LEGOLAND Feriendorf. Als familienfreundliches Resort bietet LEGOLAND ein Übernachtungskonzept in einer einmaligen LEGO Atmosphäre: Drei Burgen und 72 Feriendorfhäuser entführen in die Welt von Rittern, Prinzessinnen, Piraten oder Rennfahrern. Außerdem gehören ein Campingplatz, drei Restaurants und ein vielfältiges Freizeitangebot mit Bowling-Center, Hochseilgarten und vielen Abenteuerspielplätzen zum LEGOLAND Feriendorf.

Das LEGOLAND Deutschland Feriendorf belegt bei den Travellers‘ Choice Awards 2017 von TripAdvisor in Deutschland den ersten Platz in der Kategorie bestes Familienhotel in Deutschland. (BSZ)

(Der interaktive 4D-Fahrspaß - Foto: LEGOLAND Deutschland)