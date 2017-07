Radln in Oberschwaben

Kirchen und Kapellen, Wiesen und Wälder – mit dem Rad lässt sich das "Ländle" zwischen Ulm und Bodensee bestens erkunden. Was Karl Drais vor 200 Jahren von Mannheim aus vorstellte, ist heute Fortbewegungsmittel, Sportgerät und beliebtes Vehikel in der Freizeit: das Zweirad. Bad Waldsee, das direkt auf dem Radwanderweg „Donau-Bodensee“ liegt, hat sich auf den Radurlauber eingestellt und stellt mit Tipps von Prominenten der Stadt sowie geführten Radtouren bis Ende Oktober die Region rund um die Kurstadt vor – Radfahren in genüsslichem Tempo oder für Jugendliche Mountainbiken auf dem Saubadtrail. Die Themenradwege führen in die angrenzenden Moorgebiete und zu Kirchen und Kapellen.

Die vor kurzem aufgelegte Karte "Rad.KulTouren“ stellt die zehn schönsten Radtouren von prominenten Waldseern vor. Dabei reicht das Spektrum von kurzen Genusstouren bis zu 60 Kilometer langen Tagestouren für Entdecker. Touren wie die „Stadt-Land-Flüssle-Tour“ oder „Durch den Wald zur Schwäbischen Eisenbahn“ am Bahnhof Durlesbach, vielen bekannt aus dem Lied „Auf de schwäb’sche Eisebahne…“, bieten kulturelle Vielfalt. Die auf ruhigen Wegen liegenden Strecken führen vorbei an kleinen Kapellen bis zum Bussen, dem heiligen Berg der Schwaben, und zu den barocken Kirchen St. Georg in Gwigg oder St. Philippus und Jakobus in Bergatreute. Unterwegs finden die Radfahrer immer wieder Gasthäuser zum Einkehren. Wer nach diesem Etappen-Stopp auf dem Bodenseeradweg weiterfährt, hat sowohl den 150 Kilometer langen Radwanderweg von Ulm gemeistert, als auch das barocke Kleinod Bad Waldsee kennengelernt.

Moutainbiker können sich auf den Saubadtrail begeben, der zusammen mit dem Deutschen Alpenverein entwickelt wurde – stetige, verschieden schwere Auf- und Abfahrten kennzeichnen den Weg. Mehrere Rad-, Mountain- und E-Bike-Verleihstation in Bad Waldsee bieten alle Radvarianten an. Wer möchte, kann sich das GPS-Equipment in der Tourist-Info leihen. (BSZ)