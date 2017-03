Aktiv werben für den Beruf des Krankenpflegers

Gesundheit planen, Blutdruck messen, Patienten umsorgen, mit Menschen arbeiten: Die Gesundheits- und Krankenpflege ist ein moderner und anspruchsvoller Beruf, der zudem auch beste Berufsaussichten bietet! Einen Einblick in die Pflege bietet daher das kbo-Isar-Amper-Klinikum am Donnerstag, 27. April, dem bundesweiten „Boys’ Day 2017“.



„Wir laden dazu Jungen ab 14 Jahre ein, hinter die Kulissen unseres Klinikums zu schauen und den Beruf Gesundheits- und Krankenpflege kennenzulernen“, betont Pflegedirektor Hermann Schmid. Wie in den vergangenen Jahren auch, können Schüler den „Boys’ Day“ in München-Ost und Taufkirchen (Vils) gleichermaßen mitmachen. Immerhin 22 Plätze bietet das Klinikum an diesem Tag an. An beiden Standorten lernen die Teilnehmer drei unterschiedliche Stationen kennen.



Pflege in der Psychiatrie ist vielfältig, dass sieht man der Auswahl. Seit mehr als fünf Jahren bietet das Klinikum diese Chance, die stets gut angenommen wird. Dabei kommen die Jugendlichen aus allen Schularten. „Wir hatten in den vergangenen Jahren Gymnasiasten ebenso wie Real- oder Mittelschüler. Inzwischen sind auch verschiedene Montessori- und Waldorfschulen aufmerksam geworden“, so Schmid.





Möglichkeit zum dualen Studium

Ausgebildete Pfleger und Schüler der Berufsschule für Krankenpflege begleiten die Interessenten an dem Tag und erklären die Arbeit in all ihrer Vielfalt in Theorie und Praxis. „Gesundheits- und Krankenpflege ist ein Beruf mit Zukunft und vielen Optionen, gerade für Männer. Zudem bieten wir auch die Möglichkeit eines dualen Studiums an“, betont Jürgen Helfrich, Leiter des Bildungszentrums am Klinikum, dem die Berufsfachschulen für Krankenpflegehilfe und Krankenpflege zugeordnet sind.



Auch Günter Feichtbauer, Leiter der Berufsschule in Taufkirchen (Vils), sieht den Tag als Möglichkeit, auf seine Schule und die Ausbildung aufmerksam zu machen: „Natürlich stehen wir in direktem Wettbewerb zu anderen Ausbildungsberufen. Und die Konkurrenz hat in den zurückliegenden Jahren zugenommen. Je früher wir die Jungen also mit der Pflege in Berührung bringen, umso eher entscheiden sie sich vielleicht für uns“.

Die Schulen bieten mehr als Ausbildungsplätze, und in der Vergangenheit haben sich auch vermehrt junge Männer für diesen Ausbildungsweg entschieden. Bereits heute arbeitet ein Großteil auf den über 60 Stationen des Klinikums.



Neben der dreijährigen gibt es auch die Möglichkeit der einjährigen Ausbildung, als Einstieg in den Beruf. „Pflege bedeutet Verantwortung für Menschen übernehmen – eben ein Beruf mit vielen Facetten und mit Zukunft“, so Schmid. Interessierte können sich online direkt beim Klinikum anmelden: www.iak-kmo.de. (Henner Lüttecke)



