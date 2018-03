Earth Hour: In 65 bayerischen Städten geht am Samstag das Licht aus

In 65 bayerischen Städten geht am kommenden Samstag (24. März) an markanten Gebäuden für eine Stunde das Licht aus. Die Kommunen beteiligen sich an der vom Word Wildlife Fund for Nature (WWF) ins Leben gerufenen Klimaschutz-Aktion "Earth Hour". "Erfahrungsgemäß kommen bis zum letzten Tag noch ein paar Städte hinzu", sagte ein WWF-Sprecher dem Evangelischen Pressedienst (epd). Bundesweit machten bislang 327 Städte mit. Das sei ein neuer Rekord. Im vergangenen Jahr waren es 323 Teilnehmer.

In München werden am Samstag von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr unter anderem die Beleuchtung an der Frauenkirche und der Theatinerkirche ausgehen. Auch die Allianz-Arena ist für eine Stunde dunkel. Nürnberg schaltet die Lichter an rund 60 Objekten aus - von der Kaiserburg über die großen Stadtkirchen bis zum Schönen Brunnen. In Augsburg werden neben Rathaus und Perlachturm ebenfalls zahlreiche Kirchen für eine Stunde ohne Beleuchtung dastehen, in Bayreuth sind es unter anderem das Festspielhaus und das alte Schloss, in Regensburg Dom und altes Rathaus, in Würzburg der Dom und die Festung Marienberg.

Die "Earth Hour" gibt es seit 2007. Damals war Sydney der Vorreiter für die Aktion. Heute machen weltweit nach Angaben des WWF mehr als 7000 Städte mit. Auch Privatpersonen und Unternehmen beteiligen sich. Die dunkle Stunde beginnt dabei jeweils um 20.30 Uhr Ortszeit. Sie wandert also um den Globus. Zu den Wahrzeichen, an denen die Lichter ausgehen, gehört unter anderem das Brandenburger Tor in Berlin, der Big Ben in London, die Christusstatue in Rio oder die Chinesische Mauer. Das diesjährige Motto "Für einen lebendigen Planeten" soll auf die Bedrohung zahlreicher Arten durch den rasanten Klimawandel aufmerksam machen. (epd)