Griechische Gäste an der Regnitz

Kunstminister Ludwig Spaenle gab die Namen der Stipendiaten für einen Arbeitsaufenthalt von fünf oder elf Monaten im Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia Bamberg bekannt. Fünfzehn Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland und Griechenland erhalten in diesem Jahr das Stipendium des Freistaats Bayern.

Den Stipendiaten stehen von April 2017 bis März 2018 die Wohn- und Arbeitsräume der Villa Concordia sowie monatlich 1500 Euro zur Verfügung. Die Künstlerinnen und Künstler nehmen mit ihren Arbeiten an öffentlichen Veranstaltungen des Internationalen Künstlerhauses teil.

Seit der Errichtung des Internationalen Künstlerhauses in Bamberg im Oktober 1997 werden in den Sparten Bildende Kunst, Musik und Literatur jedes Jahr Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland und aus einem anderen Land als Stipendiaten des Freistaats eingeladen. In den vergangenen Jahren waren Stipendiaten u. a. aus Frankreich, Tschechien, Island, Russland, Spanien, Norwegen und zuletzt Italien zu Gast in Bamberg.

Folgende deutsche und griechische Künstlerinnen und Künstler sind 2017 auf Vorschlag des Kuratoriums in die Villa Concordia nach Bamberg eingeladen:

Bereich Musik:

Marianthi Papalexandri Alexandri (GRC)

Konstantia Gourzi (GRC)

Klaus Ospald (DEU)

Benjamin Scheuer (DEU)

Bereich Literatur:

Mirko Bonné (DEU)

Thomas Kapielski (DEU)

Ulrike Almut Sandig (DEU)

Christos Asteriou (GRC)

Ioanna Bourazopoulou (GRC)

Lila Konomara (GRC)

Theo Votsos (GRC)

Bereich Bildende Kunst:

Andreas Fischer (DEU)

Zoe Giabouldaki (GRC)

Okka-Esther Hungerbühler (DEU)

Janis Rafailidou (GRC)