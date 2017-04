Ivan Liska ausgezeichnet

Seit 13 Jahren tragen das Bayerische Umweltministerium und das Bayerische Staatsballett mit einer einzigartigen Kooperation bayerische Wildnis in die Welt: Bei dem international beachteten und mehrfach ausgezeichneten Projekt „Ballett und Wildnis“ spüren die teilnehmenden Tänzerinnen und Tänzer Verbindungslinien zwischen Natur, Mensch und Kultur nach. Mitinitiator und unermüdlicher Unterstützer des Projekts ist der ehemalige Direktor des Staatsballetts, Ivan Lika. Für sein außergewöhnliches Engagement hat ihm die Bayerische Umweltministerin Ulrike Scharf die Bayerische Umweltmedaille verliehen.

Das Kooperationsprojekt „Ballett und Wildnis“ wurde 2003 ins Leben gerufen. In vielfältiger Weise, ob durch Aufführungen auf Naturbühnen in Schutzgebieten, Ausstellungen oder in Filmen, lenkt das Projekt regionale, nationale und internationale Aufmerksamkeit auf die bayerische Wildnis in den Nationalparken und Schutzgebieten. Scharf: „Um Bayerns Naturerbe gemeinsam für künftige Generationen zu bewahren, müssen die Herzen der Menschen erreicht werden. Kreative und themenübergreifende Projekte leisten dazu einen wichtigen Beitrag. Das Projekt ‘Ballett und Wildnis’ verbindet Naturschönheit mit künstlerischer Inszenierung und eröffnet eine ganz neue Blickrichtung auf die Natur.“

Im Rahmen des Projekts fanden in den Nationalparken Bayerischer Wald (2004), Berchtesgaden (2007) und Sumava (2015) sowie im Naturschutz- und Europadiplomgebiet Weltenburger Enge/Kelheim (2013) Gastspiele sowohl des Bayerischen Staatsballetts als auch des Bayerischen Staatsballetts II / Junior Company statt. Mit den Aufführungen im tschechischen Nationalpark Sumava setzte das Projekt auch ein Ausrufezeichen für die deutsch-tschechische Zusammenarbeit der beiden Nationalparke Bayerischer Wald und Sumava.

Internationale Anerkennung fand die Kooperation durch die Auszeichnung des Bayerischen Staatsballetts 2007 als „Weltweiter Botschafter der Wildnis“ durch die Wild Foundation (USA). Es folgte die zweimalige Auszeichnung als Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt 2014 und 2016.

Filme, Ausstellungen und Informationen zum Projekt unter www.ballettundwildnis.bayern.de

Abbildung:

Ivan Liska übernahm im September 1998 die Leitung des Bayerischen Staatsballetts; er beendete sein Engagement mit der Spielzeit 2015/16. (Foto: dpa)