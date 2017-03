Mittendrin

"4x Landschaft“ ist die neue Ausstellung im Kusntverein Landshut überschrieben: Gezeigt werden die Arbeiten von vier Künstlern die sich vorwiegend dem Genre Landschaft verschrieben haben. In der Zusammenschau der Gemälde und Grafiken werden ihre unterschiedlichen Ansätze sichtbar.

Ludwig Arnold überträgt in seinen Arbeiten die Wirklichkeit in eine abstrakte Formensprache - ohne dabei zu idealisieren. Seine Landschaftsdarstellungen sind in der Malweise und im Kolorit reduziert, aber dennoch präzise. Autos, Flugzeuge, Strommasten und Architekturen in seinen Bildern zeugen von den Spuren menschlicher Zivilisation.

Christoph Drexlers Malerei vereinfacht die Landschaftselemente und die kubisch eingefassten Häuser und Schuppen, die Wiesenmatten, Seepanoramen und Horizonte, hin auf monochrome Teilflächen, die hart aneinander stoßen. Die Strukturen seiner Bilder lassen sich daher in Bruchteilen einer Sekunde erfassen und somit leicht "verstehen". Tatsächlich aber sind diese Bilder raffinierte Konstruktionen von Räumen ohne Tiefe, wie der Kunstkritiker Elmar Zorn feststellt.

Andreas Legaths Bilder gehen von konkreten Erfahrungen aus. Wesentlich für seine Bildsprache ist die Entfernung vom ursprünglichen Bildgegenstand.

Hartmut Pfeuffer reist seit ca. 30 Jahren immer wieder in die Sahara, die zu seinem großen Thema geworden ist. Vor Ort skizziert er seine Motive, im Höchstädter Atelier arbeitet er über Monate hinweg an den großformatigen Landschaften. Durch diffizile Ausarbeitung mit feinsten Pinseln und subtile Farbabstufungen vermittelt er Lichtstimmungen, die meist etwas Diffuses haben, bedingt durch Wind und Sand. (BSZ)

Informaton: 18. März bis 23. April. Öffnungszeiten: Do, Fr, So 14 - 17 Uhr, Sa 11 - 17 Uhr. Kunstverein Landshut, Herrngasse 375, 84028 Landshut.

www.kunstverein-landshut.de