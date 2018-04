Neuer Ort für Medienkultur

Bislang konnte man in der Ladenpassage vor dem Gasteig-Eingang abends gemütlich ein Glas Wein trinken. Ab kommendem Donnerstag, 12. April, wird hier gelötet und gebastelt, gestreamt und programmiert. „Pixel“ heißt die neue Räumlichkeit in Münchens Kulturzentrum Gasteig. In diesem „Raum für Medien, Kultur und Partizipation“ sollen nicht nur Kinder und Jugendliche ihre digitalen Kompetenzen stärken, sondern auch Erwachsene jeden Alters. Das neue Medienlabor im Gasteig soll ein Ort der Begegnung werden, aber auch ein Schaufenster für die Medienkultur in München.Pixel ist eine flexible Aktionsfläche, den wir mit Werkstätten, Ausstellungen, Events und Vorträgen bespielen wollen“, sagt Thomas Kupser von „Medienkompetenz Interaktiv“. Das Münchner Netzwerk begleitet das neue Medienlabor fachlich. Geplant sind unter anderem ein gläsernes Radio- oder Webvideo-Studio, ein „MyWelcome Guide“ von jungen Flüchtlingen, „Escape the Room“ und eine Computerspielschule für alle Generationen.

Am Eröffnungstag erwarten Besucher ab 11 Uhr Installationen, bei denen sie selbst aktiv werden können: Jeder ist aufgerufen, den Raum mit eigener Musik zu bespielen, seine eigene Kunst zu generieren und auszudrucken, Fotos im Kopf zu archivieren und vieles mehr. Ab 18 Uhr gibt es eine multimediale Eröffnungsfeier mit Präsentationen, Musik und Buffet. Der Eintritt ist frei.



Als nächstes startet das „Pixel“-Team mit einem Rahmenprogramm zu den Türkischen Filmtagen im Gasteig (13. bis 22. April): Nach den Filmvorführungen lädt Pixel zu Gesprächen ein, zeigt Medieninstallationen und aktuelle Reportagen. Am 27. April startet „Open Space“, eine Veranstaltungsreihe von „zugdirekt“, einem jungem Münchner Medienkollektiv, das sich auf Kurzfilme und Musikvideos, Virtual Reality, Fotografie und Performances spezialisiert hat. „RRR“ (Reproduce – Record – Restore) ist eine Digitalisierungswerkstatt für analoge Medienformate wie Super-8-Filme, Dias oder Tonbänder. In einem offenen Angebot können diese kostenfrei digitalisiert und mit nach Hause genommen werden. Als partizipativer „Open Space“ ist Pixel offen für alle Vorschläge: Um Ideen zu besprechen findet jeden Dienstag ab 11 Uhr der Pixel Infotag statt. (BSZ)



Aktuelle Infos unter www.pixel-muc.de