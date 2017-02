Ruth an Ringsgwandl

Der Deutsche Weltmusikpreis Ruth geht in diesem Jahr an den bayerischen Liedermacher und Kabarettisten Georg Ringsgwandl (68). Der in Bad Reichenhall geborene Künstler besitze die Fähigkeit, die Eigenheiten seiner bayerischen Heimat seinen Landsleuten vor Augen zu führen und sie auch den Nichtbayern verständlich zu machen, begründete die Jury ihre Entscheidung. Sein Blick bleibe scharf, seine Feder schwarzhumorig und seine Songs angriffslustig und offenbarend.

Bei der Förder-Ruth fiel die Wahl auf die Gruppe Banda Internationale, zu der sich in Dresden Musiker aus Deutschland, Iran, Irak, Syrien und Burkina Faso zusammengetan haben. Mit der Ehren-Ruth würdigen die Juroren das langjährige Engagement des renommierten Schweizer Musikethnologen Max Peter Baumann. Einen Sonderpreis erhält zudem das österreichische Quintett Alma.

Der Weltmusikpreis Ruth wird von MDR Kultur (federführend für weitere öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten der ARD), dem Trägerkreis creole und dem Rudolstadt-Festival ausgelobt (www.weltmusikpreis.de). Er ist mit insgesamt 11.500 Euro dotiert. Die Auszeichnung wird am 8. Juli bei dem größten deutschen Festival für Weltmusik im thüringischen Rudolstadt verliehen. (dpa)