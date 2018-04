Schräge Visionen

Schrobenhausen bietet in einer umfassenden Ausstellung einen Rückblick auf das Werk von Friedensreich Hundertwasser (1928 bis 2000). Ein exemplarischer Querschnitt durch das grafische Werk von 1951 bis 1999 sowie 100 Exponate aus dem Leben und aus dem Schaffen des eigenwilligen Individualisten dokumentieren die Visionen des Künstlers, die noch immer von beeindruckender Aktualität sind. Ökologisches Bauen, der Umweltschutz oder der Atomausstieg sind dabei nur einige Themenbereiche, die in der Schau auf farbenfrohen Bildern, auf Skizzen und Zeichnungen sowie in Dokumenten, Briefen, philosophischen Texten und auf seinen Briefmarken faszinieren. (BSZ)

Information: 28. April bis 22. Juli. Städtische Galerie im Pflegschloss,86529 Schrobenhausen, täglich 10 bis 17 Uhr.