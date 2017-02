Ob Schloss Neuschwanstein bei Füssen, Schloss Linderhof in Ettal, Schloss Nymphenburg in München oder die Kaiserburg in Nürnberg - die staatlichen Schlösser und Burgen in Bayern bleiben ein Touristen-Magnet. Dort wurden im vergangenen Jahr etwas mehr als fünf Millionen Gäste gezählt. Das waren zwar gut 100 000 Besucher weniger als im Vorjahr, aber man sei damit immer noch auf ähnlich hohem Niveau geblieben, wie Finanz- und Heimatminister Markus Söder (CSU) diese Woche in München klarmachte.



Absoluter Hit bleibt das vor allem bei US-Amerikanern und Japanern beliebte Schloss Neuschwanstein von "Märchenkönig" Ludwig II. - dort wurden nach der Bilanz der Bayerischen Schlösserverwaltung 2016 gut 1,4 Millionen Gäste gezählt. Mit diesen Zahlen spiele Bayern "in der Championsleague der deutschen Kultureinrichtungen ganz vorne" mit, sagte Söder.

Künftiges Highlight: Das Burgerlebnismuseum "HerrschaftsZeiten" auf der Cadolzburg

Während die Münchner Residenz mit rund 328 000 Gästen einen neuen Rekord aufstellte, verzeichneten alle anderen Sehenswürdigkeiten in der Landeshauptstadt weniger Besucher als im Vorjahr. "Touristen haben sich aufgrund der unsicheren Situation in Europa mit Besuchen in Hauptstädten zurückgehalten, das hat man auch beim Oktoberfest gesehen", erklärte Bernd Schreiber, Präsident der Bayerischen Schlösserverwaltung. In anderen Regionen Bayerns dagegen stiegen die Besucherzahlen an. Die Burg Trausnitz oberhalb der Altstadt von Landshut etwa verzeichnete mehr als 83 000 Gäste, fast 17 000 mehr als 2015. Neu hinzu kam die Walhalla in der Oberpfalz, die seit 2016 zur Bayerischen Schlösserverwaltung gehört und im vergangenen Jahr mehr als 131 000 Besucher anzog.



Zu den künftigen Highlights dürfte auch das Burgerlebnismuseum "HerrschaftsZeiten - Erlebnis Cadolzburg" auf der Cadolzburg im Landkreis Fürth zählen, das im Juni eröffnet wird. 2018 zeigt die Münchner Residenz eine neue Porzellanausstellung. Außerdem sollen weitere Schlösser und Burgen im Internet ausführlich vorgestellt werden: Neuschwanstein etwa kann bereits online und in 3D besichtigt werden. (dpa)

INFO: Die Touristen-Highlights unter Bayerns Schlössern und Burgen

Die Besucherbilanz für die staatlichen Schlösser und Burgen fällt regional unterschiedlich aus. Hier eine Liste mit Besucher-Highlights der sieben Regierungsbezirke nach der am Donnerstag vorgestellten Bilanz für 2016:



SCHWABEN

Schloss Neuschwanstein in Schwangau bei Füssen - 1 435 783 Besucher (Vorjahr: 1 521 910)

Residenz in Kempten - 12 357 Besucher (Vorjahr: 12 441)



OBERBAYERN

Schloss Linderhof in Ettal - 429 459 Besucher (Vorjahr: 434 164)

Neues Schloss Herrenchiemsee - 381 763 Besucher (Vorjahr: 378 716)

Residenzmuseum in München - 328 239 Besucher (Vorjahr: 318 202)

Schloss Nymphenburg in München - 300 387 Besucher (Vorjahr: 310 947)



NIEDERBAYERN

Befreiungshalle in Kelheim - 93 780 Besucher (Vorjahr: 103 980)

Burg Trausnitz mit Kunstkammer in Landshut - 83 664 Besucher (Vorjahr: 66 707)



OBERPFALZ

Walhalla in Donaustauf - 131 674 Besucher (Vorjahr: 131 713)



MITTELFRANKEN

Kaiserburg mit Palas und Museum in Nürnberg - 177 775 Besucher (Vorjahr: 179 114)

Tiefer Brunnen und Sinwellturm bei der Kaiserburg - 168 046 Besucher (Vorjahr: 170 796)

Residenz in Ansbach - 20 319 Besucher (Vorjahr: 16 447)



UNTERFRANKEN

Residenz in Würzburg - 355 891 Besucher (Vorjahr: 378 419)

Fürstenbaumuseum in Würzburg - 26 724 Besucher (Vorjahr: 28 172)

Schloss Johannisburg in Aschaffenburg - 43 845 Besucher (Vorjahr: 35 032)



OBERFRANKEN

Schloss Seehof in Bamberg - 41 974 Besucher (Vorjahr: 43 107)

Neue Residenz in Bamberg - 34 740 Besucher (Vorjahr: 36 626)

Neues Schloss in Bayreuth - 20 522 Besucher (Vorjahr: 17 363)

Altes Schloss Eremitage in Bayreuth - 15 426 Besucher (Vorjahr: 13 775) (dpa)