Glanz ohne Gloria - als ein Bayer König von Griechenland war

Was macht einen König zum guten Herrscher? Gewonnene Kriege, Gebietsvergrößerungen, untertänige Untertanen? Das alles bietet die Biographie von Otto von Griechenland (1815-1867), geborener Prinz von Bayern, nicht. "In Bayern wird das immer als gescheitertes Abenteuer gesehen", sagt Jan Murken, Gründer des Otto-König-von Griechenland-Museums in Ottobrunn bei München. Nachdem Griechenland unabhängig vom Osmanischen Reich geworden war, wurde Ioannis Graf Kapodistrias erster Präsident. Ein Jahr nach dessen Ermordung 1831 ernannte die Nationalversammlung Otto von Bayern zum ersten griechischen König - und das Land wurde zur Monarchie.



Der Sohn des Griechenland-Bewunderers Ludwig I. verließ 1832 als 17-Jähriger seine Heimat. "Sehr jung und unvorbereitet", urteilt Murken. Doch was die Griechen sich wohl erhofften, nämlich das Land zu vergrößern, konnte Otto nicht erfüllen. Abhängig von Schutzmächten wie Großbritannien und immer wieder konfrontiert mit Aufständen, blieb er in dieser Hinsicht erfolglos. "Außenpolitisch hat er nichts geschafft", urteilt Murken. Nach 30 Jahren auf dem Thron zog er sich schließlich nach einem erneuten Aufstand ins bayerische Exil zurück. Das könne man als Weichheit sehen, meint Murken, aber dadurch sei Blutvergießen verhindert worden. Am 26. Juli 1867 starb Otto in Bamberg, sein Sarg steht in der Münchner Theatinerkirche. Mit einer Gedenkfeier wird am Mittwoch an ihn erinnert.



In Griechenland erinnert man sich bis heute an den Bayern auf dem Thron. Nach seinem Wahlsieg 2015 habe Ministerpräsident Alexis Tsipras das Ergebnis unter einem Bild Ottos verkündet, erzählt Murken. "Das hat einen ungeheuren Symbolwert." Denn neben der außenpolitischen Pleite hat Ottos Herrschaft dennoch Bleibendes hervorgebracht: "Die Staatsgründung schlechthin", lobt Murken.

Gerade mal ein Otto-Denkmal gibt es in Griechenland

"Da kommt man nicht drumrum", sagt auch Ioannis Zelepos, Dozent am Institut für Byzantinistik, Byzantinische Kunstgeschichte und Neogräzistik der Universität München. "Institutionelle Grundlagen" seien unter Otto geschaffen worden. "Als Nationalheld eignet er sich nicht, aber zum Antiheld taugt er auch nicht." 1837 gründete der junge Bayer die Athener Otto-Universität. "Es gab in der ganzen Region nichts Vergleichbares." Repräsentationsbauten wie das heutige Parlament entstanden. Auch der Aufbau der Rechtsprechung, des Medizin-, Schul- und Bankwesens gehe auf seine Regentschaft zurück, hebt Murken hervor.



Und was bleibt sonst von dem kinderlosen Monarchen, der kurz vor seinem Tod gegenüber seiner Frau den Wunsch geäußert haben soll, in griechischer Tracht aufgebahrt zu werden? Gerade mal ein Ottodenkmal, berichtet Zelepos, gibt es in Griechenland. Selten gebe es noch Kinder, die Otto heißen. Zweisprachige Gesetzbücher hätten immerhin noch bis in die 1960er Jahre gegolten, sagt Murken.



Bierlokale werben mit bayerischem Bier, hat Zelepos beobachtet, "Löwenbräu gibt's in jedem Supermarkt", und am griechischen Nationalfeiertag werde im Münchner Konsulat neben der Nationalhymne auch die bayerische Landeshymne gesungen. Bayerisch-griechische Kulturvereine tragen die Verbindung in das 21. Jahrhundert, Schulklassen kommen ins Ottobrunner Museum.

Die Verbundenheit hält bis heute an

Und Ottos Nachfahren? "Der Herzog von Bayern und das Haus Bayern begleiten seit König Ludwig I. die Entwicklung Griechenlands mit wohlwollendem Interesse und Sympathie", heißt es von Herzog Franz von Bayern, dem aktuellen Familienoberhaupt. Er erinnert an Tausende Bayern, die mit Otto nach Griechenland kamen - Beamte, Architekten, Wissenschaftler. Es sei "nicht so sehr das Verdienst einer einzelnen Person, sondern vieler Bayern, dass nicht nur die Begeisterung für die Antike in Bayern Spuren hinterlassen hat, sondern auch Bayern einige Spuren in Griechenland".



Die Verbundenheit hält bis heute an: "Das Haus Bayern und besonders Herzog Franz von Bayern haben eine besondere Affinität zu Griechenland, die über das Persönliche hinausgeht." So sammelte der Herzog Spenden für griechische Kinder, und Priester der griechisch-orthodoxen Gemeinde nehmen an besonderen Gottesdiensten und familiären Feiern teil.



"Weder eindeutig positiv noch eindeutig negativ" könne man Otto bewerten, urteilt Zelepos. Die deutsch-griechische Wahrnehmung sei mehr von der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg geprägt. Aber eine "Kontinuität deutscher Unterdrückungspolitik von Otto bis zu Schäuble", davon könne man auch nicht sprechen. Nicht als Despot, sondern als tragische Gestalt werde man ihn in Erinnerung behalten. Murken dagegen sagt: Die Griechen sähen Otto als jemanden, "dem sie unheimlich viel verdanken". Und hat man nicht Otto Rehagel, den Fußballeuropameister-Trainer, König Otto II. genannt? (Martina Scheffler, dpa)

König Otto und Athen

Den meisten Griechen sagt ihr einstiger König Otto wohl nicht mehr viel, doch Athen prägen seine Bauten bis heute. Otto machte 1834, ein Jahr nach seiner Ankunft in Griechenland, Athen zur Hauptstadt. Aus historischen Gründen brauchte das Land eine weltweit bekannte Stadt als Hauptstadt und nicht das unbekannte Nafplion, wo Otto zuerst seinen Sitz hatte.



Otto versuchte rasch, aus Athen eine moderne Stadt zu machen. An einer der wichtigen Verkehrsadern entstanden die Gebäude von Akademie der Wissenschaften, Universität und Bibliothek. Neben Ottos Palast, dem heutigen Parlament, ließ seine Frau Amalie einen 15 Hektar großen botanischen Garten anlegen. Noch immer sind große Washingtonia-Palmen am Eingang zu sehen, die Amalie selbst gepflanzt haben soll.



Die Konflikte zwischen Ottos bayerischen Beratern und den Griechen führten zu einer Revolution, die Otto dazu zwang, einer Verfassung in Griechenland zuzustimmen. Daher heißt der bekannte Platz vor dem Parlament in Athen Verfassungsplatz (Syntagma-Platz). Zudem erinnert eine der meistbefahrenen Straßen Athens, die 3.-September-Straße, an den Aufstand, der die Verfassung zur Folge hatte.



Einige Nachfahren der damals nach Griechenland mitgebrachten bayerischen Experten leben noch in der Athener Vorstadt Neon Iraklion. Ein kleiner Friedhof und eine katholische Kirche erinnern an die Bayern. Der Chef des Friedhofs heißt Petros Pittlinger.