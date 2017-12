Bayern hat eine neue Partei

In Bayern gibt es eine neue Partei. Der bayerische Landesverband der Allianz Deutscher Demokraten (AD) ist in Nürnberg gegründet worden, berichtet der Bayerische Rundfunk. Türkischstämmige Deutsche und Türken, die in Deutschland leben, liegen im Fokus der Partei, die dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nahesteht.

Bereits 2016 wurde die AD in Nordrhein-Westfalen von Remzi Aru, der damals Auftritte von Erdogan in Deutschland organisierte, gegründet. Auslöser war die Armenien-Resolution des Bundestages. Das war ein Affront für den türkischen Präsidenten und seine Anhänger.





Erdogan spielt eine große Rolle

Die neue Partei trat bereits bei den NRW-Landtagswahlen und bei der Bundestagswahl an. Im Wahlkampf spielte Erdogan eine große Rolle. Mit seiner Politik will die AD Mitglieder und Wähler locken. Auf den Wahlplakaten ist Erdogan abgebildet. Eine offizielle Verbindung oder finanzielle Mittel durch Erdogan oder die AKP gäbe es nicht, so die Parteifunktionäre der AD.

Einige Aussagen im Parteiprogramm sind erzkonservativ bis reaktionär. Etwa in Bezug auf Sexualkundeunterricht oder Gleichberechtigung von Homosexuellen. Außerdem fordern die AD Demokraten die Einführung von Türkisch als gleichwertige Sprache, zum Beispiel in Schulen. Bei Parteiveranstaltungen beziehen sich die AD Demokraten häufig auf ihre osmanischen Wurzeln und die glorreiche Geschichte ihrer Ahnen.

Integrationspolitiker der etablierten Parteien kritisieren das nationalistische Auftreten der AD. Auch wenn die Mehrheit der türkischen Gemeinschaft sich bislang nicht angesprochen fühlt, befürchten sie, dass die Partei nicht nur eine Parallelgesellschaft befördert, sondern einen Gegengesellschaft aufbauen will und so die türkischstämmige Gemeinschaft in Deutschland spaltet.

(BSZ)