Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Der Weg nach Jamaika war zu weit, die FDP hat die Sondierungsgespräche mit Union und Grünen abgebrochen. Kommen jetzt Neuwahlen? Oder gar eine Minderheitsregierung? Oder lässt die SPD sich doch erweichen, wieder mit zu regieren? Zitate zur unübersichtlichen politischen Lage am Montagmorgen.



"Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren."

(FDP-Chef Christian Lindner)



"Es ist ein Tag mindestens des tiefen Nachdenkens, wie es weitergeht in Deutschland. Aber ich will Ihnen sagen, ich als Bundeskanzlerin, als geschäftsführende Bundeskanzlerin, werde alles tun, das dieses Land auch durch diese schwierigen Wochen gut geführt wird."

(Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel)



"Merkel ist gescheitert. Sie wollte schwarz-grüne Politik machen und sich auf die Anliegen der FDP nicht einlassen. Der Abbruch der Gespräch war die logische Konsequenz."

(Der Chef der FDP Rheinland-Pfalz, Volker Wissing, via Twitter)



"Dieser parteipolitische Egoismus beschädigt unsere Demokratie."

(Der amtierende Bundesjustizminister Heiko Maas)



"FDP, das war von langer Hand vorbereitet. Dass ihr uns hier einen Tag in Geiselhaft genommen habt, nehme ich persönlich übel."

"Das war Psychoterror ohne Ende. Wir brauchen jetzt alle 'ne Therapie, glaube ich."

(Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck (Grüne))



"Es ist schade, dass es nicht gelungen ist, dies zum Ende zu führen, was zum Greifen nahe war."

(CSU-Chef Horst Seehofer)



"Eine Verständigung wäre möglich gewesen, guten Willen vorausgesetzt. Wir waren zu dieser Verständigung bis zur letzten Sekunde bereit, auch da noch mal weiter zu gehen, wo man eigentlich nicht mehr weitergehen kann."

(Grünen-Parteichef Cem Özdemir)



"Es ist ein enormer Schaden für Deutschland und Europa, wenn wir jetzt keine stabile Regierung haben."

(Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in der "Mitteldeutschen Zeitung")



"Union und FDP wären in zwei Wochen fertig gewesen."

(CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn im ZDF-"Morgenmagazin")



"Mit jeder weiteren Einigung wurde die Panik eher größer als geringer. Deshalb kann man durchaus den Verdacht haben, dass die weniger gestalten wollten, sondern mehr Sorge vor der Verantwortung hatten."

(Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter in der Nacht zum Montag in Berlin über die von der FDP abgebrochenen Jamaika-Gespräche)



"Jetzt: FDP first, Staatsverantwortung second!"

(Die Grünen-Politikerin und hessische Umweltministerin Priska Hinz via Twitter)



"Die FDP hat einfach Angst zu regieren."

(Der Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer in der "Rheinischen Post")



"Es gibt kein Mandat für eine große Koalition."

"Wir wünschen uns keine Neuwahlen, aber wir scheuen sie auch nicht."

(SPD-Vize Ralf Stegner am Montag im ZDF-"Morgenmagazin")



"Ich rechne damit, dass es gegen Ostern Neuwahlen gibt."

(Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin im Deutschlandfunk)



"Die SPD ist nicht das Ersatzrad am schlingernden Wagen von Frau Merkel."

(Der stellvertretende SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel im HR)



"Ich kann dazu nichts sagen, dazu bin ich viel zu weit weg."

(Ex-SPD-Chef und Außenminister Sigmar Gabriel zum weiteren Vorgehen der SPD)



"Ich sehe das als eine veritable Krise in unserem Land, denn niemand weiß, wie es jetzt wirklich weitergeht."

(Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch im ZDF-Morgenmagazin)



"Es lag an uns, wir haben nicht gut genug gewählt. Sorry für die Umstände."

("Tatort"-Star Jan Josef Liefers am Montag auf Twitter zum Abbruch der Jamaika-Sondierungen)

(dpa)