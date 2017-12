Wachsam - aber ohne Angst

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) geht von friedlichen Silvesterfeiern im Freistaat aus. "Wir haben aktuell in Bayern keinerlei konkrete Hinweise auf geplante Gewaltaktionen oder Störungen", sagte Herrmann dem Bayerischen Rundfunk. Die Polizei sei gut aufgestellt. "Wir sind auch am Silvesterabend sicherlich stark präsent, aber wir haben keine Angst." Wegen der Erfahrungen aus der Silvesternacht in Köln 2015/2016, als es tumultartige Szenen und sexuelle Übergriffe gab, seien "genügend Kräfte auch in Bereitschaft", sagte Herrmann. (dpa)