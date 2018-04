Stall wird zum Wohnhaus

Scheinbar war alles klar: Ein eingestürzter Stall eines niederbayerischen Dreiseithofs sollte durch ein neues Wohnhaus annähernd gleichen Ausmaßes ersetzt werden. Bei näherer Betrachtung der Bestandteile des Hofs jedoch wurde allein das Wort „ersetzen“ fragwürdig. Die mannigfaltigen Zeugnisse eines über dem Nutzen stehenden Gestaltungswillens, der in jedem noch so kleinen Detail zu finden ist, macht den Bestand zum strengen Mentor. Die Herausforderung, einen angemessenen Ausdruck für das neue Haus zu finden, nahmen gerstmeir inić architekten, München, gerne und respektvoll an.

Die Typologie, Gestalt und Ausführung des Hauses orientiert sich an der traditionellen Erscheinung und Bauweise der Bauernhäuser der Gegend im Allgemeinen und dem gegebenen Ort im Speziellen. Die Herausforderung bei diesem Projekt war, die tradierten Innen- und Aussenraumvorstellungen im Einklang mit den neuesten Vorgaben und Anforderungen an Bauteile auszuführen. Im Zuge des Planungs- und Bauprozesses wurden bewährte gestalterische beziehungsweise konstruktive Elemente und Prinzipien der bestehenden Bauernhäuser in Zusammenarbeit mit den Handwerkern weiterentwickelt und neu kombiniert. Dem Haus sieht man an, dass die ausführenden Firmen die Aufgabe, traditionelle Bauweisen zeitgemäß umzusetzen, mit liebevollem Verstand und viel Geduld gelöst haben. (BSZ)