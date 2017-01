Keine vollständige Rettungshelfergleichstellung

Die vollständige Rettungshelfergleichstellung ist gescheitert. Die CSU-Fraktion lehnte es in der heutigen Sitzung des Innenausschusses des bayerischen Landtags ab, die Helfer der freiwilligen Hilfsorganisationen komplett mit Feuerwehrleuten gleichzustellen.



Der Antrag geht auf eine Initiative der SPD-Fraktion zurück. Dabei geht es vor allem um Freistellungsansprüche vom Arbeitsplatz, die Entschädigung der Arbeitgeber durch den Staat und die Erstattung von Aufwendungen für die Teilnahme an notwendigen Ausbildungsveranstaltungen sowie Sicherheitswachen und Bereitschaftsdiensten.

"Ehrenamtliches Engagement ohne Wenn und Aber würdigen"

Der SPD-Rettungsdienstexperte und Vizepräsident des Bayerischen Roten Kreuzes, Paul Wengert, hat für diese Haltung der CSU kein Verständnis: "Ich kann es nicht nachvollziehen, warum die CSU diesen Helfern verweigert, was für deren Kollegen der Feuerwehren selbstverständlich ist." Damit sei auch eine große Chance vertan worden, das ehrenamtliche Engagement ohne Wenn und Aber anzuerkennen und zu würdigen.



Das ist laut Wengert umso unverständlicher angesichts der überschaubaren Kosten, die für den Staat an Erstattungsleistungen an die Arbeitgeber der Rettungskräfte für deren Ausfall anfielen. "Wer sich wie Rettungshelfer in einem für unsere Gesellschaft so wichtigen Bereich engagiert, sollte wenigstens nicht auch noch Nachteile erleiden müssen", fordert Wengert.



Die SPD verlangt seit Jahren, Feuerwehrleute und Rettungshelfer gleichzustellen. "Mit der Gleichstellung bei Einsätzen und weiteren Verbesserungen haben wir bereits viel erreicht", betont Wengert. Doch die vollständige Anerkennung werde den Aktiven des Arbeiter-Samariter-Bunds, des Roten Kreuzes, der Johanniter, der Malteser, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, des Medizinischen Katastrophen-Hilfswerks und des Technischen Hilfswerks verweigert.

Die CSU-Landtagsfraktion betont hingegen, den bestehenden Gesetzentwurf der Staatsregierung nun noch einmal verbessern zu wollen. „Wenn ein Arbeitgeber seine Mitarbeiter freiwillig für Fortbildungen im Rettungsdienst oder Katastrophenschutz freistellt, sollte ihm auch der fortgezahlte Lohn erstatten werden“, fordern die beiden Sicherheitspolitiker Florian Herrmann und Peter Tomaschko.

Die Forderungen der SPD-Fraktion nach einer vollständigen Rettungshelfergleichstellung sei schlicht und einfach nicht finanzierbar und hätte mit einem Ehrenamt nicht mehr viel zu tun. "Die Opposition macht sich bei ihren Forderungen meist keine Gedanken über den Haushalt", meinen Herrmann und Tomaschko. "Man kann leicht Luftschlösser versprechen, wenn man sie nicht selbst bauen muss." (BSZ)

Anmerkung der Redaktion: Der Text wurde mit Reaktionen aus der CSU ergänzt