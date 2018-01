3. Startbahn: Ja, aber wie?

Über 44 Millionen Fluggäste zählte der Flughafen München in 2017. Das sind rund sechs Prozent mehr Passagiere und rund drei Prozent mehr Starts und Landungen als 2016. Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer nahm diese Zahlen jetzt zum Anlass, erneut auf den Bau der umstrittenen dritten Startbahn zu dringen – die CSU solle hier noch vor der Landtagswahl im Herbst klar Position beziehen. Schön, dass auch Seehofer nach einigem Hin und Her inzwischen weiß, dass er für die 3. Startbahn ist. Was er noch nicht weiß: Wie man das Projekt realisieren kann.



Immerhin hatten ja im Jahr 2012 die Münchner Bürger eine dritte Startbahn per Bürgerentscheid abgelehnt. Seither liegt das Projekt auf Eis. Zwar ist das Votum des Bürgerentscheids nur ein Jahr lang bindend. Doch München hatte einst erklärt, sich dem Bürgervotum auch nach dieser Frist nicht zu widersetzen.

Söder hat schon zugesagt, nicht zu tricksen

Wie also soll es gehen? Die Stadt ist neben dem Bund und Bayern einer der drei Flughafen-Gesellschafter. Ohne grünes Licht aus dem Münchner Rathaus kann die Runway nicht gebaut werden.



Folgt man der bisherigen Logik, wäre ein erneuter Bürgerentscheid in München notwendig. Wobei man sich schon fragen darf, weshalb die über 30 Kilometer entfernt wohnenden Münchner über ein Projekt im Landkreis Freising entscheiden sollen. Eigentlich müsste dieser Landkreis einen Bürgerentscheid herbeiführen, an dem sich dann alle – also Bund, Freistaat und Landeshauptstadt – orientieren können. Schließlich entstehen Lärm- und Luftbelastung durch den Flugverkehr rund um den Airport und nicht rund um den Münchner Marienplatz. Allerdings: Dass sich die Freisinger für den Flughafenausbau aussprechen, ist äußerst unwahrscheinlich.



Die Flughafen München GmbH in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln, um so das Mitspracherecht der Stadt München auszuhebeln, wäre hingegen ein unredlicher Schritt, den der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder zu Recht ablehnt. Bleibt also nur ein erneuter Bürgerentscheid. Bei dem die Startbahn-Befürworter dann allerdings engagierter und besser als beim letzten Mal darlegen müssen, welche Vorteile Wirtschaft und Bürger vom Airport-Ausbau hätten.