Die Energiewende lahmt

In Sachen Windkraft herrscht in Bayern Flaute. Gerade einmal vier Anträge für neue Anlagen sind im Jahr 2017 bei den Genehmigungsbehörden eingegangen. „Das sind genauso viele wie im Januar 2010, noch weit vor Fukushima, als die CSU-Regierung die Energiewende entdeckt und anschließend begonnen hat, sie zu sabotieren“, sagt Martin Stümpfig, energiepolitischer Sprecher der Landtags-Grünen. Er hat auch die Gründe für den Stillstand beim Windkraftausbau im Freistaat identifiziert: die 10H-Abstandsregelung und die Einführung von Ausschreibungen auf Bundesebene.



Nach der umstrittenen 10H-Regelung müssen neue Windräder zehn Mal so weit von der Wohnbebauung entfernt sein wie die Anlage hoch ist. Viel zu weit, als dass noch genügend Flächen für Windkraftanlagen übrig bleiben. Erschwerend hinzu kam, dass im vergangenen Jahr das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geändert wurde. Das bisherige Fördersystem von Einspeisevergütungen wurde auf ein Ausschreibungssystem umgestellt. Danach schreibt die Bundesregierung eine feste Menge an Stromerzeugungs-Leistung aus, die günstigsten Gebote erhalten den Zuschlag. Das führte dazu, dass von den vier beantragten gerade einmal zwei Windkraftanlagen in Bayern gebaut wurden. Raimund Kamm, Landesvorsitzender Bayern des Bundesverbands WindEnergie (BWE) beklagt: „Unter den gegenwärtigen Regeln gewinnen die nord- und ostdeutschen Wettbewerber die Ausschreibungen.“



Söder war mal ein heftiger Befürworter der Windkraft



In Süddeutschlands hügeliger und kleinteiliger Landschaft sind sowohl höhere Türme als auch längere Flügel für Windkraftanlagen nötig. Zudem sind im Süden pro Windpark weniger Anlagen realisierbar als im Norden, weil schlicht der Platz fehlt. All das verteuert den Bau neuer Windräder in Süddeutschland. Somit kommen süddeutsche Investoren im gegenwärtigen Ausschreibungssystem, das regionale Besonderheiten nicht berücksichtigt, kaum zum Zug.



Diese Schieflage durch die Ausschreibungspraxis führt noch zu einem weiteren Negativeffekt: einer ungleichmäßigen Verteilung von Stromquellen. Nämlich Photovoltaikanlagen in Bayern und Baden-Württemberg einerseits sowie Windräder in Norddeutschland andererseits. Damit das deutsche Stromnetz stabil bleibt, müssen aber überall gleichmäßig verteilt unterschiedliche Stromerzeugungsanlagen stehen. Doch genau diesen Effekt verhindert der Bund mit seinen Ausschreibungsregeln.



Deshalb fordert das bayerische Wirtschaftsministerium schon seit Langem eine Umgestaltung des Fördersystems für Strom aus Erneuerbaren-Energien-Anlagen und hat bereits Vorschläge erarbeitet. „Die Vergütung für Neuanlagen sollte auf Investitionskostenzuschüsse für die Vorhaltung von Leistung umgestellt werden“, sagt ein Ministeriumssprecher der Staatszeitung. Damit würden Anlagenbetreiber angehalten, ihre Stromproduktion an den Marktpreisen auszurichten. Dies würde auch zum stärkeren Einsatz von Stromspeichern führen. Was wiederum gut für die Netzstabilität wäre.

Fakt ist jedenfalls, dass Bayern schnell Lösungen erarbeiten muss, denn zum Jahresbeginn 2018 ging Block B im Atomkraftwerk Gundremmingen für immer vom Netz. Damit entfallen 1344 Megawatt Erzeugungsleistung. Wenn 2021 auch noch Block C abgeschaltet wird, könnte Bayern auf Stromimporte angewiesen sein.

In Bayern gibt es derzeit 1200 Windräder



Im bayerischen Wirtschaftsministerium hofft man auf 70 Prozent regenerativ im Freistaat erzeugten Strom bis 2025. Den Rest müsste man importieren. Doch bis dahin wird die Stromautobahn für den Windstromtransport von Norddeutschland nach Bayern kaum fertig sein. Und selbst wenn man im Freistaat jetzt Gas geben würde beim Windkraftausbau: Die Genehmigungsverfahren dauern viel zu lange, um signifikant Ersatzkapazitäten in der Kürze der Zeit aufbauen zu können. Schlechte Karten also für die Ökowende in Bayern.



Dringend nötig wäre in jedem Fall, die 10H-Regelung abzuschaffen. Das sollte Bayerns designierter Ministerpräsident Markus Söder in Angriff nehmen. Als er noch Umweltminister war, forderte Söder auf Basis von Expertengutachten jedenfalls 1500 Windräder für den Freistaat. Das sind 300 mehr als derzeit vorhanden. (Ralph Schweinfurth)