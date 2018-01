Das von den Freien Wählern geplante Volksbegehren zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge im Freistaat ist wichtig – unabhängig vom Ergebnis. Denn dann wäre endlich eindeutig über das Thema entschieden. Scheitern die Initiatoren vorher, wäre klar, dass den Bürger die Sache nicht sonderlich juckt. Nach Lage der Dinge wird die CSU das Thema aber noch vor Zustandekommen eines Volksentscheids abräumen. Und die Beiträge abschaffen.



Bringt Aiwanger nicht genügend Stimmen zusammen, steht ein wichtiger Konkurrent im bürgerlichen Lager blamiert da. Bei der SPD wiederum haben sich bereits zu viele führende Abgeordnete und auch mehrere wichtige Rathauschefs für die Beiträge starkgemacht. Den Sozialdemokraten kauft auch nach einer Abschaffung keiner mehr ab, dass sie den Bürger in dieser Frage ebenfalls schon immer entlasten wollten.

Karlsruhe könnte für einen Geldsegen sorgen

Ein größeres Problem freilich droht bei der Frage, wie den Kommunen die dann fehlenden Einnahmen – es geht um 150 bis 180 Millionen Euro jährlich – erstattet werden. Die FW verwiesen bereits auf den Freistaat und die sprudelnden Steuereinnahmen. Der Gemeindetag wiederum kann sich eine Erhöhung der Grundsteuer B vorstellen.



Und auch hier haben die Christsozialen womöglich unverdientes Glück. Denn das Bundesverfassungsgericht dürfte die Grundsteuer in ihrer jetzigen Form kippen. Der Betrag wird derzeit auf Basis eines bundesweiten Einheitswerts aus dem Jahr 1964 erhoben. Besser wäre, so Ferdinand Kirchhoff, Vizepräsident des Verfassungsgerichts, wenn man den aktuellen Boden- und Gebäudewert als Grundlage nähme. Das würde besonders in prosperierenden, urbanen Regionen eine kräftige Anhebung der Steuer bedeuten. So hätte sich die Frage, ob der Freistaat die wegfallenden Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen ersetzen wird, elegant erledigt.