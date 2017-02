Fehlende Novelle kostet womöglich Millionen

Die Novellierung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) wurde auf Bitten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in den März verschoben: Das könnte die Bundesrepublik ziemlich viel Strafgeld kosten. Von der schlechten Außenwirkung gar nicht zu reden: Die Verzögerung ist eine internationale Blamage für Deutschland, den selbsternannten Vorreiter bei Umweltfragen.



Wie berichtet, hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem Urteil aus dem Jahre 2015 das UmwRG in Teilen als „völkerrechtswidrig“ gebrandmarkt. Das Gesetz setzt in Deutschland die „Aarhus Konvention“ um. Die wurde bereits 1998 in der dänischen Hafenstadt Aarhus unterzeichnet und gilt seit 2006 auch hierzulande ganz offiziell.





Die Zeit drängt gewaltig



Unstrittig ist: Der Bundestag hätte das EuGH-Urteil bis Ende 2016 ins Gesetz einfließen lassen müssen. Obwohl „die Bundesregierung sich der Eilbedürftigkeit des Vorhabens bewusst“ sei, wie uns ein Regierungssprecher schreibt, ist die Novelle bis heute nicht verabschiedet. Nun ist von einer Bundestagsbehandlung Mitte März 2017 die Rede.



Dabei drängt die Zeit gewaltig: Laut Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) drohe „eine Zweitverurteilung durch die Gremien der Aarhus-Konvention wegen der nicht rechtzeitigen Behebung der Völkerrechtswidrigkeit des geltenden deutschen Rechts“.





Tageszwangsgeld von 850.000 Euro



Außerdem könnte die Verzögerung – seit September 2016 liegt der zwischen den verantwortlichen Ministerien abgestimmte Gesetzesvorschlag bereits beim Bundestag – eine Menge Strafgeld kosten. Der fixe Mindestpauschbetrag liegt nach EU-Angaben bei 11,7 Millionen Euro. Dazu kommt ein Tageszwangsgeld von maximal 850.000 Euro, das vom EuGH bis zum Oktober 2016 rückwirkend verhängt werden könnte.



Jedenfalls dann, wenn die EU-Kommission die Verfehlung der Bundesrepublik dort anzeigen würde. Ministerin Hendricks erwartet offensichtlich genau das. Sie schrieb schon am 15. Dezember 2016 an Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) von „vielen Millionen Euro Strafen“, die sie auf Deutschland zukommen sieht. Doch auf unsere Anfrage ans Kanzleramt antwortet ein Regierungssprecher lapidar: „Die Gespräche dazu sind noch nicht vollständig abgeschlossen.“ Deshalb können sich Verwaltungsrechtler wie Wolfgang Baumann aus Würzburg auf die „Völkerrechtswidrigkeit“ des UmwRG berufen, festgestellt vom EuGH im 2015er Urteil.





Öffentlichkeit beteiligen



So gewinnen sie Klagen gegen deutsche Behörden. Baumann war maßgeblich am „Compliance Beschluss V/9h der 5. VSK vom 2. Juli 2014“ beteiligt: Das ist jene Aarhus-Komitee-Entscheidung gegen Deutschland, die das EuGH-Urteil nach sich zog.



Ohnehin werden die Aarhus-Vorgaben offenbar selbst mit der Gesetzesnovelle nicht komplett umgesetzt. Das neue UmwRG soll zum Beispiel die Planung des Stromnetzausbaus ausnehmen. Denn im damit zusammenhängenden, sogenannten Netzausbaubeschleunigungsgesetz NABEG steht weiterhin: Gegen einzelne Bauentscheidungen, nicht aber gegen die gesamte, lange vorher festgelegte Netzausbauplanung dürfe vor Gericht geklagt werden.





Steilvorlage für Netzausbaukritiker



Für Netzausbaukritiker eine Steilvorlage: Aarhus verlange eine verbindliche Öffentlichkeitsbeteiligung, solange noch alle Optionen offen sind, meinen sie. Und sie werden dabei von renommierten Verwaltungsrechtlern bestätigt.



Aber die verantwortlichen Bundesministerien wollen beim gemeinsamen UmwRG-Entwurf bleiben, also auch bei der Netzbauausnahme: Umwelt-, Innen-, Außen- und Landwirtschaftsministerium seien sich einig, steht in einem (der Redaktion vorliegend) Brief. Den hat am 2. Februar die Parlamentarische Umweltstaatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) an Georg Nüsslein (CSU) geschrieben, den für das Thema zuständigen Vizevorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.



Und das 19 Jahre, nachdem die Aarhus-Konvention von 46 Staaten, darunter alle EU-Mitglieder und die Europäische Union, selbst beschlossen wurde. Aber Hand aufs Herz: Wer hat schon einmal etwas von der „Aarhus-Konvention“ gehört?

