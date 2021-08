Der TÜV SÜD entwickelt seine Konzernzentrale im Münchner Westend mit einem Neubau

weiter. Seit 1983 hat der weltweit tätige Konzern seinen Hauptsitz auf einem rund 24.000 Quadratmeter

großen Gelände an der Westendstraße in München. Die bisherige Gebäudestruktur kann schon

seit Jahren nicht mehr alle Mitarbeitenden des Standortes fassen. Die an der Rückseite des

Geländes stehenden Altbauten werden deswegen ab Oktober abgerissen und durch einen

nachhaltigen Neubau mit rund 600 modernen Arbeitsplätzen ersetzt.



„Die Investition ist nicht nur ein Bekenntnis zum Standort München, sondern auch zu unseren Bestrebungen, Energie zu sparen, Emissionen zu verringern und moderne Arbeitsplätze zu schaffen“, erläutert Axel Stepken,

Vorsitzender des Vorstands der TÜV SÜD AG. „Mit den modernisierten und neuen Gebäuden

schaffen wir attraktive, moderne Arbeitsplätze für unsere Mitarbeitenden. Gleichzeitig reduzieren wir

unseren Energieverbrauch deutlich und können das Gebäude energetisch nahezu ohne Emissionen

betreiben“, erklärt Stepken weiter. Im Großraum München arbeiten etwa 3700 der rund 25.000

Angestellten des weltweit tätigen Prüf- und Zertifizierungsdienstleisters. Für die Weiterentwicklung des

Standorts investiert der TÜV SÜD rund 70 Millionen Euro. Das Gebäude wurde vom Münchner Architekturbüro

Brückner Architekten entworfen.



Schon seit einem Jahr wird auf dem TÜV SÜD-Grundstück umgebaut. Während der zur Westendstraße

stehende rote Backsteinbau stehen bleibt, werden die Gebäude auf der Rückseite des Geländes

umgebaut beziehungsweise abgerissen: Ein Gebäude wurde seit Mitte 2020 generalsaniert und inzwischen

bezogen, darin werden erstmals moderne und offene Arbeitsplatzkonzepte umgesetzt. Zwei weitere alte

Gebäude mit zum Teil lange nicht mehr genutzten Prüfhallen werden abgerissen und durch einen Neubau

entlang der Rüdesheimer Straße ersetzt. Bis zum Jahr 2024 wird hier ein hochmodernes Gebäude mit

rund 20.000 Quadratmetern Fläche und bis zu 600 Arbeitsplätzen entstehen. Insgesamt werden sich

dann am Standort in der Westendstraße 199 rund 1600 Arbeitsplätze befinden. „Mit dem Neubau

nutzen wir die Grundstücksfläche optimal und schaffen Arbeitsräume, die effizient, flexibel und damit

zukunftsgerecht gestaltet sind“, so Stepken.



Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf eine nachhaltige Bauweise und Bewirtschaftung. So wurden

beispielsweise die Sonneneinstrahlung und ihr Intensitätsverlauf genau analysiert, um die Fassade und auch die

Innenraumgestaltung hinsichtlich Sonne, Wärme und Verschattung zu optimieren. Um das Gebäude

möglichst nachhaltig betreiben zu können, erfolgen Kühlung und Heizung größtenteils über den eigenen

Grundwasserbrunnen und werden mit Fernwärme ergänzt. Somit erfolgt die energetische Versorgung

nahezu emissionsfrei. Der Neubau soll möglichst effizient im Betrieb sein, um ein Minimum an CO2

auszustoßen, und gemäß dem Nachhaltigkeitsstandard "DGNB Gold" zertifiziert werden. (BSZ)