Bau bei laufendem Betrieb

Große Freude im Landkreis Schweinfurt: Der Neubau des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Alfons Goppel Schweinfurt (BSZ) ist bezugsfertig. Der Neubau des BSZ und die damit verbundene Generalsanierung der dazugehörigen Turnhalle stellen das bislang größte Bauprojekt in der Geschichte des Landkreises Schweinfurt dar.

Während noch bis zum Richtfest am 15. Juli 2021 der Bauprozess planmäßig verlief – sowohl in zeitlicher wie auch finanzieller Hinsicht –, zeichnete sich im weiteren Verlauf ab, dass das Schulgebäude ein knappes Jahr später als geplant bezugsfertig sein wird. Auch auf dieser Baustelle machten sich die Auswirkungen der weltweiten Pandemie und später des Angriffskriegs auf die Ukraine zunehmend bemerkbar, etwa durch Lieferengpässe und Verknappung von Baumaterialien.

Diese Situation bedeutete für die örtliche Bauleitung ein hohes Maß an Koordinationsaufwand. Eine weitere Herausforderung war für alle Beteiligte, den weiter laufenden Schulbetrieb parallel zu den Bauarbeiten bestmöglich aufrechtzuerhalten.

Im Juli 2022 beschloss der Kreistag des Landkreises Schweinfurt eine Budgeterhöhung im Rahmen von überplanmäßigen Ausgaben auf insgesamt 59 Millionen Euro. Nach aktuellen Prognosen wird dieses Budget nicht überschritten. Der Kostenanstieg im Vergleich zu den erstmals veranschlagten Kosten von 53,7 Millionen (2020) wird im einstelligen Prozentbereich bleiben.

Nicht nur eine optimale Funktionalität der Räumlichkeiten war dem Landkreis beim Neubau wichtig. Nachhaltiges und zukunftsfähiges Bauen sowie Barrierefreiheit sind ebenfalls zentrale Aspekte bei der Ausarbeitung gewesen.

Das neue Gebäude wird unter anderem mehr als deutlich die vorgeschriebenen energetischen Mindestanforderungen erfüllen, es liegt näher an den Standards für Passivhäuser als am gesetzlichen Standard nach der sogenannten Energieeinsparverordnung.

Auf dem Dach befindet

sich eine PV-Anlage

Auf dem Dach des Schulneubaus entsteht etwa eine PV-Anlage primär zur Eigenversorgung mit Solarstrom in Kombination mit einer Dachbegrünung. Beheizt wird die gesamte Liegenschaft künftig über den neu verlegten Fernwärmeanschluss der Stadtwerke Schweinfurt. In hochbelegten Klassenräumen, Fachräumen und dem Lehrerbereich kommt eine kontrollierte Be- und Entlüftung zum Einsatz. Diese wird kombiniert mit einer Temperierung in den Sommermonaten (Kühlung in Kombination mit regenerativer Stromerzeugung). Durch motorisch betriebene Klappen und Fensterflügel wird das Gebäude zusätzlich durch natürliche Nachtauskühlung temperiert.

Im Innenhof sorgt eine Fassadenbegrünung nach vollständigem Bewuchs des Fassadenteils durch Verdunstung für einen weiteren Kühleffekt. Niederschlagswasser wird in einer Regenwasserzisterne gesammelt und überschüssige Mengen werden auf dem Grundstück in Rigolen versickert.

In Abstimmung mit dem Beirat für Menschen mit Behinderung der Stadt Schweinfurt wurde eine Vielzahl an wichtigen Maßnahmen getroffen. Anders als das alte Schulgebäude wird das neue auf allen Ebenen barrierefrei erreichbar sein. Für alle Schülerinnen und Schüler sowie für das Kollegium sind die nutzbaren Ebenen des Schulneubaus mit einem Aufzug anfahrbar. Die Aufzugsbedien-Elemente sind barrierefrei konzipiert, Informationen werden visuell und akustisch zur Verfügung gestellt.

Die Raumakustik der Unterrichtsräume wurde für Menschen mit Höreinschränkungen optimiert. Die Aula wurde mit einer Induktionsschleifenanlage ausgestattet, die Hörgeschädigten die direkte Übertragung von Audiosignalen in ihr Hörgerät ermöglicht. Im Schulneubau werden zudem auf jeder Ebene (ausgenommen das Untergeschoss) barrierefreie Toiletten angeboten. Die Außenanlage inklusive Parkplatz wurde so modelliert, dass im Bereich der Zuwegungen eine maximale Steigung von rund drei Prozent eingehalten wird.

In den Unterrichtsräumen steht neben Whiteboards unter anderem moderne Medientechnik zur Verfügung und neue Ausstattung, abgestimmt auf den jeweiligen Fachbereich. Praxisräume sind noch realitätsnaher und sorgen für ein angenehmes Lernen und Lehren.

Aktuell werden rund 700 Schüler*innen am BSZ unterrichtet. Das BSZ bietet unterschiedliche Schularten und Fachbereiche an. Mit den Fachbereichen Agrarwirtschaft, Nahrung, Körperpflege, Textil sowie Berufsvorbereitung und Berufsintegration innerhalb der Staatlichen Berufsschule 3, mit der Staatlichen Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung, mit der Staatlichen Berufsfachschule für Kinderpflege, mit der Staatlichen Berufsfachschule für Sozialpflege sowie der Privaten Berufsfachschule für Pflege und Altenpflege vereint das BSZ eine Vielfalt an Professionen in sich.

Das ehemalige BSZ-Gebäude wird nach dem Umzug in den Neubau abgerissen und die freiwerdenden Flächen zum Außenbereich der Schule umgestaltet. Der Umzug in das neue Schulgebäude erfolgt schrittweise seit Juli 2023. Die offizielle Nutzungsaufnahme ist für das neue Schuljahr 2023/2024 geplant. Das Schulgebäude wird schrittweise abgerissen. Bis Ende 2024 ist mit der Gesamtfertigstellung nach Abbruch des Bestandsschulgebäudes zu rechnen. (BSZ)