Bauinteressenten aufgepasst

Das Eigenheim ist und bleibt die beliebteste Wohnform der Deutschen. Wer mit dem Gedanken spielt, seinen Haustraum in diesem Jahr voranzubringen, sollte sich den „Tag des deutschen Fertigbaus“ am Sonntag, 7. Mai 2023, vormerken.



Auf dem Weg in die eigenen vier Wände bieten die Haushersteller des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) ihren Bauherren wichtige Vorteile – von einer Festpreis- und Fertigstellungsgarantie für das Bauvorhaben bis hin zu geprüfter Qualität und Wohngesundheit sowie niedrigen Energiekosten im neuen Zuhause. Am „Tag des deutschen Fertigbaus“ laden Fertighaushersteller in ganz Deutschland Bauinteressierte ein, ihre Bauweise besser kennenzulernen und mehr über ihre Qualitätsversprechen und Planungssicherheit zu erfahren.



In den vergangenen Jahren nutzten bereits viele Tausend Menschen den Aktionstag, um bei einem oder mehreren Herstellern Kontakte zu knüpfen, Informationen zu sammeln und bei einer Werksführung die moderne Hausfertigung in großen Werkshallen live zu erleben. Dabei werden auch in diesem Jahr am 7. Mai der kulinarische Genuss sowie ein buntes Rahmenprogramm für Kinder nicht zu kurz kommen. Hier werden Sie frühzeitig informiert, welche Hersteller mitmachen: www.tag-des-deutschen-fertigbaus.de. (BSZ)