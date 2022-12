Bestand gelungen weitergedacht

Bereits zum 10. Mal wurde am 2. Dezember 2022 der Deutsche Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf verliehen. Mit dem Projekt „Erweiterung Landratsamt Starnberg“ wurden Auer Weber Architekten, München/Stuttgart, als einer der vier Finalisten mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis Architektur ausgezeichnet.

„Das Erweiterungsprojekt Landratsamt Starnberg überzeugt durch sein Gesamtkonzept, das hoffentlich zum Prototyp wird, wenn es darum geht Bestand klug weiterzudenken: gestalterisch, energetisch, holistisch“, heißt es im Juryurteil des Deutschen Nachhaltigkeitspreis, 2022.

Mit der Erweiterung des Bestandsbau des Landratsamt Starnberg von 1987 – ein Hybrid aus Holz, Stahl und Beton in modularer Bauweise, der bereits damals für seine architektonische Qualität ausgezeichnet wurde, wird nun die Weiternutzung sichergestellt. Seit Bezug des Bestandes war die Anzahl der Mitarbeiter*innen stark gestiegen und machte so eine Erweiterung notwendig. Der Anbau sollte neben Besprechungs- und Sozialräumen 160 neue

Arbeitsplätze beherbergen und sich sowohl funktional als auch architektonisch an das bereits Vorhandene anschließen. Die Herausforderung bestand darin, die 35 Jahre alte Konstruktion, die Materialien und Details auf heute zu übertragen.

Der Neubau fügt sich nun behutsam in den Bestand ein. Bestehende gestalterische Motive wurden dabei übernommen, weitergenutzt und wo nötig aktualisiert. Die Jury würdigte sowohl das Fortschreiben der Architektur als auch die Aktualisierung energetischer Standards und der Nutzungsflexibilität und nannte die bauabschnittsweise Realisierung über mehrere Jahrzehnte hinweg eine nachhaltige Strategie. Die inzwischen stark gestiegenen baulichen und energetischen Forderungen sollten selbstverständlich integriert, gleichzeitig aber das vertraute Bild der Gesamtanlage gewahrt werden. „Der Erweiterungsbau des Landratsamts Starnberg ist ein Projekt, das sich in seiner Form, Materialität und Konzeption durch den sensiblen Umgang mit dem Bestand und dessen Weiterdenken auszeichnet.“, heißt es in der Jurybegründung. (BSZ)