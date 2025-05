Bunte Plastikschindeln

In Anwesenheit unter anderem von Bauminister Christian Bernreiter (CSU) hat der Grünwalder Projektentwickler Rock Capital Group mit dem offiziellen Spatenstich den Startschuss für den Bau des Bürogebäudes Monaco im Münchner Werksviertel gegeben.

Pünktlicher Baubeginn für das rund 4500 Quadratmeter große Monaco, das vom renommierten Rotterdamer Architekturbüro MVRDV entworfen wurde: Mit dem Monaco entsteht im Werksviertel ein einzigartiges, architektonisches Highlight, das im Hinblick auf Design und Nachhaltigkeit neue Maßstäbe setzt. Mitte 2027 soll das Bürogebäude bezugsfertig sein.

„Mit dem Monaco setzt die Rock Capital Group ein Zeichen für zukunftsorientiertes Bauen und schafft ein Beispiel für das Bürogebäude von morgen“, so Bernreiter. „Mit begrünten Dächern trägt das Monaco seinen hohen Anspruch an Nachhaltigkeit auch nach außen. Das Bauprojekt zeigt, was möglich ist, wenn Projektentwickler mit frischen Ideen und unternehmerischem Mut ans Werk gehen.“

Verena Dietl, Münchens Dritte Bürgermeisterin (SPD): „Das Monaco zeigt eindrucksvoll, wie modernes Bauen mit Nachhaltigkeit und urbaner Identität Hand in Hand gehen kann. München braucht genau solche innovativen Projekte, die unsere Stadt zukunftsfähig machen und gleichzeitig ihren Charakter bewahren. Besonders erfreulich ist, dass hier nicht nur Arbeitsräume geschaffen werden, sondern auch ein Ort der Begegnung, der das Werksviertel weiter belebt.“

Elisabeth Merk, Stadtbaurätin der Landeshauptstadt München, sagte: „Das Monaco ist ein Projekt, das an diesem Standort im Werksviertel wirklich stadtbildprägend sein wird. Es setzt einen architektonischen Akzent und greift mit der Fassade aus Klinkersteinen vor allem auch das industriekulturelle Erbe dieses Areals auf.“

Sven Thorissen, Direktor des Studio DAS beim Architekturbüro MVRDV, erklärte: „Wir haben uns mit dem Monaco für einen Entwurf entschieden, der den Zeitgeist spiegelt. Das Werksviertel zieht ein internationales Publikum und internationale Unternehmen an. Das bunte Erscheinungsbild greift die Vergangenheit des Areals als Kunst- und Kulturviertel auf. Die größtenteils recycelte Fassade mit ihren Farbnuancen stiftet Identität und setzt im städtischen Raum ein Statement für die Zukunft. Wir wollen zeigen, dass Nachhaltigkeit und Design sich nicht ausschließen.“

Peter G. Neumann, Geschäftsführender Gesellschafter der Rock Capital Group: „Die Lage unseres Neubaus in der Helmut-Dietl-Straße hat uns zur Namensgebung Monaco inspiriert. In Anlehnung an den wahrscheinlich münchnerischsten aller Münchner, den Monaco Franze, feiern wir mit dem Neubau Mut und Charakter. Mit dem Monaco entsteht für künftige Mieter ein einzigartiges und repräsentatives Bürogebäude, das im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Wohlbefinden neue Maßstäbe in der Landeshauptstadt setzt. Das übliche Office-Design aus Stahl und Glas erschien uns für diesen Ort einfach nicht die richtige Lösung, deshalb wollten wir mit dem Monaco im Werksviertel bewusst neue Wege gehen. Damit bleiben wir auch dem Motto des ’Ewigen Stenz‘ Monaco Franze treu – ein bissel was geht immer.“

Beim Bau des Monaco setzt Rock Capital durch eine emissionsarme und kreative Gestaltung voll auf Nachhaltigkeit: Die Klinkersteine für einen Teil der Fassade sind recycelt und kommen mit variierender Optik und Haptik aus wiederaufbereiteten Kunststoffabfällen von Baustellen, was dem Gebäude mehr Abwechslung und Tiefe verleiht. Die in verschiedenen Farben aufeinander abgestimmten Plastikschindeln für den anderen Teil der Fassade stammen vom niederländischen Unternehmen „Pretty Plastic“ – der Einsatz in München ist ein Novum in Deutschland.

Christian Lealahabumrung, Geschäftsführender Gesellschafter der Rock Capital Group, erklärte: „Das Werksviertel ist eines der spannendsten Quartiere in München und wahrlich ein Ort mit Geschichte. Unsere farbenfrohe Fassade aus recycelten Klinkersteinen und bunten Kunststoffschindeln greift die Historie des Standorts auf, fügt dem Quartier einen neuen Baustein hinzu und verbindet diesen mit der schillernden Welt der Nachtschwärmer und Streetart-Künstler, die dieses Viertel über Jahrzehnte geprägt haben und immer noch prägen.“

Für seine außergewöhnliche, kreative und nachhaltige Architektur ist das Monaco bereits mit dem German Design Award 2025 ausgezeichnet worden. Der Award des renommierten Rates für Formgebung zählt zu den angesehensten Auszeichnungen der Design-Branche.

Mit dem Monaco bringt das Unternehmen Rock Capital neben spannender Architektur auch sein innovatives „Immune Office“-Konzept direkt nach München. Das Konzept stellt Gesundheit und Wohlbefinden der Mieter in den Vordergrund und war erstmals im Bürogebäude HEADS in Aschheim erfolgreich umgesetzt worden. Das Konzept geht als ganzheitlicher Ansatz weit über einfache Hygienemaßnahmen hinaus – mit hochentwickelten Lüftungs- und Filtrationssystemen, die für eine konstant hohe Luftqualität sorgen und das Risiko von Viren- und Keimübertragungen minimieren.

Dazu Andreas Wißmeier, Geschäftsführer der Rock Capital Group: „Vor fünf Jahren ist Deutschland in den ersten Corona-Lockdown gegangen. Seither hat sich die Arbeitswelt nachhaltig verändert. Mitarbeitern sind die Themen Gesundheit und Wohlbefinden viel wichtiger geworden, ein entsprechendes Umfeld ist mittlerweile die Grundlage für produktives Arbeiten und Zufriedenheit. Nach der Premiere im HEADS in Aschheim bringen wir unser ausgefeiltes und stark nachgefragtes Immune-Office-Konzept nun erstmals direkt nach München.“

Das Monaco bietet rund 4000 Quadratmeter Bürofläche auf sechs Etagen und zusätzlich etwa 580 Quadratmeter Terrassen- und Rooftop-Flächen, die durch Begrünung wertvollen Lebensraum für Flora und Fauna bieten. Intelligenter Sonnenschutz reduziert den Energiebedarf für die Raumkühlung und damit CO2. Mit der Einrichtung von Fahrradparkplätzen und Duschen für Radfahrer sowie die Installation von mindestens 20 Ladepunkten für Elektrofahrzeuge fördert das Monaco die Nutzung klimafreundlicher Mobilität. Mit der Fertigstellung zu Mitte 2027 strebt die Rock Capital Group für das Monaco eine LEED Platin Zertifizierung für nachhaltiges Bauen auf höchstmöglichem Niveau an. Ebenfalls geplant ist die WiredScore-Zertifizierung in Platin für uneingeschränkte und bestmögliche Konnektivität. (BSZ)