Energieeffizienz sehen und erleben

Im vergangenen Sommer wurde in 93491 Stamsried ein außergewöhnliches Holzgebäude eröffnet. Das Gruber Demonstrationsgebäude für nachhaltigen Holzbau zeigt, auf was man beim energieeffizienten Bauen unbedingt achten sollte, um später möglichst niedrige Betriebskosten zu haben.

Das beginnt mit der hochgedämmten, folienfreien Gebäudehülle. Anhand eines großen Wandmodells kann jeder sehen, wie die Außenwände aufgebaut sind, damit in kalten Jahreszeiten möglichst wenig kostbare Energie entweichen kann.

Eine große Rolle für die Dichtigkeit der Gebäudehülle spielen natürlich auch die Fenster. Nach aktuellem Standard wurden in Stamsried dreifach verglaste Fenster eingesetzt. Interessantes Detail: Acht unterschiedliche Ausführungen von Holz-, Alu- sowie Kunststofffenstern und -rahmen wurden in diesem Gebäude verbaut.

So sehen Interessierte die verschiedenen Varianten im verbauten Zustand und erleben im direkten Vergleich die unterschiedlichen Anmutungen.

Das Heizsystem und die zugehörige weitere Technik ist für die Besucher*innen ebenfalls zugänglich. Genutzt wird in diesem KfW-40-Plus-Gebäude eine effiziente Luft-Wasser-Wärmepumpe.

Der für die Versorgung des Gebäudes benötigte Strom wird durch eine Photovoltaikanlage erzeugt. Der Überschuss wird in einem Batteriespeicher zwischengespeichert und steht dem Haus in Zeiten, in denen keine Sonne scheint, zur Verfügung. Die Anlage befindet sich auf dem Flachdach. Ihre 40 Module belegen eine Fläche von 65 Quadratmetern, sind im Winkel von zehn Grad aufgeständert und haben eine Ost-West-Ausrichtung. Das garantiert einen maximalen Energieertrag.

Komplettiert wird das Heizsystem durch eine automatische Belüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Durch diese wird die gesamte Luft im Haus alle zwei Stunden ausgetauscht, wobei der Abluft die kostbare Wärmeenergie entzogen und der Zuluft zugeführt wird. So werden der Energieverlust minimiert und Kosten gespart.

Sorgsamer Umgang mit Wasser: Hier wird Regenwasser in einer unterirdisch verbauten Zisterne gesammelt und als Grauwasser im Haus und für die Gartenbewässerung eingesetzt. Sogar die Dachbegrünung wird darüber versorgt. Ein wichtiger Aspekt für die warmen Jahreszeiten: Die Pflanzen helfen für den sommerlichen Hitzeschutz.

Für Technikinteressierte: Das Gebäude in Stamsried wurde komplett mit einer smarten Gebäudetechnik ausgestattet, die ebenfalls zur Senkung des Energieverbrauchs beiträgt. Sie reguliert zum Beispiel die Verschattungssysteme der Fenster. Die Lamellen werden immer so eingestellt, dass der Innenraum optimal mit Tageslicht versorgt wird und gleichzeitig vor zu starker Sonneneinstrahlung geschützt wird.

Aufgrund der aktuellen Energiesituation ist es für angehende Investoren und Bauherren von großem Wert, sich beraten zu lassen, wie sie ihr geplantes Gebäude möglichst effizient und autark anlegen können. Eine Besichtigung dieses Gebäudes in Stamsried ist da ein lohnenswerter Meilenstein. (Dorothy Georgi)



(Weitere Infos: www.gruber-holzhaus.de/infos/musterhaus-stamsried)