Festpreisgarantie gibt nötige Planungssicherheit

Für einen Hausbau braucht es Sicherheit, gerade auch was die Baukosten angeht. „Für ein Fertighaus sprechen unter anderem dessen gut planbare Bauabläufe und Fertigungsbedingungen. Die Hausbauunternehmen in unserem Verband bieten den Bauherren zudem einen Festpreis an, den sie bis zur Schlüsselübergabe garantieren“, sagt Achim Hannott, Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF).



Bauherren von Fertighäusern haben es besser als manch anderer, der es am Bau mit ausufernden Kosten und Fertigstellungsterminen zu tun bekommt. Denn die industrielle Vorfertigung im Werk und eine kurze Montagedauer auf der Baustelle geben beim Fertighausbau Planungssicherheit. Bei den führenden Hausherstellern, die sich im Branchenverband BDF zusammengeschlossen haben, gibt es überdies eine Festpreisgarantie für noch mehr Sicherheit und Servicequalität, die in ihrer Dauer von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein kann. „Der Festpreis wird frühzeitig vertraglich vereinbart, und selbst wenn es der Haushersteller mit höheren Material- oder Energiekosten zu tun bekommt, steht der Preis für den Bauherrn fest“, erklärt Hannott. (BSZ)