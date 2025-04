Flexibilität für das Familienleben

Ein Keller ist das kostengünstigste Stockwerk beim Hausbau, gleichzeitig vergrößert er die Wohnfläche um bis zu 40 Prozent. Gerade auf Hanggrundstücken übertrifft er die Bodenplatte bei der Kosten-Nutzen-Rechnung meist deutlich. Dennoch scheut so mancher Bauherr die Anfangsinvestition in den Keller und nimmt stattdessen aufwendigere Tiefbau- und Hangsicherungsmaßnahmen in Kauf. Die Gütegemeinschaft Fertigkeller (GÜF) nennt gute Gründe für einen modernen Wohnkeller.

Freiraum und Flexibilität zählen zu den wichtigsten Vorteilen eines eigenen Hauses gegenüber einer Mietwohnung. Gerade Familien sehnen sich danach. „Häufig hält das Untergeschoss genau die Platzreserve im Eigenheim bereit, die in Häusern ohne Keller eines Tages fehlen könnte“, sagt Christian Kunz vom GÜF-Unternehmen Weiss Holzhausbau und Haustechnik aus Oberrot. „Familien wachsen, Lebensumstände und Arbeitsorte verändern sich – wohl dem, der dann eine Platzreserve im Keller mobilisieren kann.“ Die sei in aller Regel nicht nur komfortabler, sondern auch kostengünstiger und zweckmäßiger als nachträgliche An- oder Umbauten am Haus und nehme zudem keine weitere Gartenfläche in Anspruch.

Der beste Platz für die Haustechnik

Allein die haustechnischen Anlagen zum Heizen und Lüften, für die Warmwasseraufbereitung und immer öfter auch für ein Smart Home-System benötigen schnell zehn Quadratmeter und mehr der wertvollen Fläche im Eigenheim. Bei einem Haus ohne Keller gehe diese Fläche oberirdisch verloren. „Bei einem Haus mit Keller wird die Technikzentrale immer unterirdisch eingeplant. Denn hier ist der beste Platz für die mitunter nicht ganz so leisen Gerätschaften, zu denen sich auch die Waschmaschine und der Wäschetrockner gesellen können“, so Kellerexperte Kunz.

Anders als beim konventionellen Kellerbau werden Fertigkeller industriell vorgefertigt und dann in kurzer Zeit auf dem Baugrundstück montiert. Die großformatigen Bauelemente aus wasserundurchlässigem WU-Beton ermöglichen individuelle Grundrisse und Nutzungsoptionen, die das Erd- und Obergeschoss nicht nur sinnvoll entlasten und erweitern, sondern die auch einen qualitätsgeprüften Unterbau für jede Grundstückssituation schaffen – selbst in steilen Hanglagen und auf nassen Böden.

Das häufigste Argument gegen einen Keller sind die vermeintlichen Mehrkosten. Betrachtet man allerdings die gesamte Bausumme, fällt auf, dass die Kosten für ein unterkellertes Haus nur durchschnittlich 20 Prozent über den Kosten für ein Haus ohne Keller liegen. Und das bei einem Zugewinn von bis zu 40 Prozent an Nutz- und Wohnfläche, den es für mitunter kostspielige Erdarbeiten beim Hausbau auf Bodenplatte nicht gibt. Gerade bei Hanggrundstücken ist der Keller die meist kosteneffizienteste Möglichkeit, sein Baubudget mit maximalem Nutzen für die spätere Wohnsituation einzubringen.

Einen Fertigkeller mit RAL-Gütezeichen erhalten Bauherren zudem mit einer Festpreisgarantie, sodass Kosten und Mehrwert von Anfang an gut planbar sind. Anders ist das bei Stauraumlösungen wie Gartenhäusern, die irgendwann nachträglich ergänzt werden, oder bei kostbarem Wohnraum, der eines Tages umfunktioniert werden muss, um ein Platzdefizit notdürftig auszugleichen. Christian Kunz gibt abschließend zu bedenken: „Ein Keller kann auch später noch zum Wohnkeller ausgebaut und die Anfangsinvestition für das Eigenheim so um bis zu 20.000 Euro – oder auch mehr – reduziert werden. Wer sich allerdings einmal grundsätzlich gegen einen Keller entscheidet, der kann diese Entscheidung später leider nicht mehr rückgängig machen.“ (BSZ)