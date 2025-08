Holz trifft Innovation

Die STRABAG-Tochter ZÜBLIN hat von Union Investment und Hines den Auftrag für die schlüsselfertige Errichtung des LOVT Vibe im Werksviertel München erhalten.

Das Auftragsvolumen befindet sich im hohen zweistelligen Millionenbereich. Errichtet wird der Gebäudekomplex in nachhaltiger Holz-Hybrid-Bauweise. Das Gebäude entsteht teilweise unterhalb der auf Stelzen errichteten Medienbrücke und oberhalb einer U-Bahn-Trasse. Diese besondere Lage stellt hohe Anforderungen an die Baulogistik und erfordert eine präzise Planung und Umsetzung.

„Wir freuen uns sehr über den Auftrag dieses anspruchsvollen Bauprojekts. Beim LOVT Vibe in München können wir nicht nur zeigen, welche Potenziale in der zukunftsträchtigen Holz-Hybrid- Bauweise stecken, sondern auch unsere Expertise in der Umsetzung komplexer Baulogistik unter Beweis stellen“, sagt Jörg Rösler, Mitglied des Vorstandes der STRABAG SE.

Vor Ort kommt die von ZÜBLIN Timber seit Jahrzehnten bewährte Holz-Hybrid-Bauweise zum Einsatz. Sie steht mit zahlreichen erfolgreich realisierten Projekten für einen klaren Fokus auf nachhaltige, zukunftsweisende Bauweisen. Damit stärkt STRABAG seine Position in diesem dynamisch wachsenden Marktsegment.

Das Bürogebäude LOVT Vibe entsteht im Münchner Werksviertel auf einem ehemaligen Parkhausgelände. Als zweiter Bauabschnitt des groß angelegten Transformationsprojekts LOVT Munich setzt das Vibe neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit, Flexibilität und urbaner Mobilität. Die Nutzungsmöglichkeiten des Bürokomplexes sind vielfältig und die Räume schnell anpassungsfähig. Beispielsweise wird die Transformation von Parkplätzen zu Galerieräumen, Büroflächen oder Ähnlichem bereits in der Planung und Realisierung mitgedacht.

Das LOVT Vibe wurde vom renommierten Architektur-Büro Snøhetta (Innsbruck/Oslo) entworfen. Es besticht durch seine außergewöhnliche Form und die Rücksprünge der Fassade der oberen Geschosse. Das Gebäude umfasst zwei Untergeschosse, das Erdgeschoss und sechs Obergeschosse mit Büro- und Konferenzflächen von rund 16.000 Quadratmetern sowie Gastronomie und Einzelhandel. Großzügige, begrünte Terrassen sorgen für eine hohe Aufenthaltsqualität. Die belebte Erdgeschosszone mit Gastronomie, Einzelhandel, Veranstaltungsflächen und einer großzügigen Townhall mit rund 1100 Quadratmetern Fläche schafft Raum für Austausch, Kreativität und Begegnung. Zum Gebäude gehören zudem rund 260 Fahrradstellplätze.

Ein weiteres Highlight ist die Integration eines unterirdischen Eisspeichers, der in Kombination mit einer Wärmepumpe für ein optimales Raumklima sorgt.

Ziel ist ein CO₂-reduzierter Gebäudebetrieb, der durch eine Kombination aus Photovoltaik, Eisspeicher, intelligenter Gebäudetechnik sowie einer effizienten Gebäudehülle gelingt. Der Gebäudekomplex strebt die Zertifizierungen LEED Platin und WiredScore Platin an. (BSZ)