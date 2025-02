Hybride Holzbauweise

Der Baubeginn für die geplante Campuserweiterung der Technischen Hochschule Rosenheim rückt näher. Mit der „Arbeitsgemeinschaft TH Rosenheim“, bestehend aus der HOCHTIEF Infrastructure GmbH und der Rubner Holzbau GmbH, konnte der Auftrag an ein Totalunternehmer-Joint Venture mit großer Erfahrung bei der Realisierung von Großbaumaßnahmen vergeben werden.



Als nachgeordnete Behörde des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vertritt das Staatliche Bauamt Rosenheim bei diesem Projekt den Freistaat Bayern als Bauherren. Dafür wurde im Staatlichen Bauamt Rosenheim ein mehrköpfiges Projektteam zusammengestellt. Der Gebäudekomplex soll in hybrider Holzbauweise realisiert werden und mit dem „Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen“ (BNB) ein Goldzertifikat erreichen. Dieses steht für eine ökologisch, ökonomisch, soziokulturell, funktional wie technisch ausgezeichnete Qualität und Nachhaltigkeit. Bauminister Christian Bernreiter (CSU) betont den Vorbildcharakter des Bauprojekts: „Wir schaffen hier nachhaltige und hocheffiziente Gebäude mit einer hohen Nutzungsqualität. Der Freistaat Bayern setzt hervorragend die Ziele in Bezug auf Energieeffizienz, solarer Stromgewinnung und Elektromobilität um. So erweitern wir die Hochschule mit einem zukunftsfähigen Baustein von idealem Gebrauchswert für Forschung und Lehre.“



Entstehen wird in angrenzender Nähe zur Technischen Hochschule ein innovativer Technologiepark mit einer Vielzahl an Hallen- und Laborflächen für Forschung und Lehre. Daneben wird ein weiteres Gebäude realisiert, das neben einem digitalen Lernzentrum – die Bibliothek der Zukunft – eine neue Mensa sowie ein Studierendenzentrum beinhalten wird, das alle notwendigen Serviceleistungen bündelt. Doris Lackerbauer, Behördenleiterin des Staatlichen Bauamts Rosenheim: „Dieses Projekt ist das größte in der Geschichte des Staatlichen Bauamts Rosenheim. Wir freuen uns sehr, es mit allen Projektbeteiligten zu realisieren und gemeinsam zum Erfolg zu führen.“



Notwendig ist der Neubau wegen des Wachstums der Technischen Hochschule Rosenheim und vor allem mit Blick auf die wichtige Forschung und Lehre in zentralen Zukunftsfeldern. Auftraggeber ist das Bayerische Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst. Gefördert wird der Neubau im Rahmen der „Hightech Agenda Bayern“ durch die Bayerische Staatsregierung.



Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU): „Die Tinte ist trocken, jetzt kann’s losgehen. Wir unterstützen die TH Rosenheim auf ihrem tollen Expansionskurs. Technologiepark und Studierendenzentrum sind echte Zukunftsprojekte für die Hochschule und die gesamte Region. Möglich machen wir das mit unserer 5,5 Milliarden schweren Hightech Agenda Bayern – sie ist ein Innovationsturbo für den gesamten Freistaat.“



Die besondere Bedeutung des Projektes für die zukünftige Entwicklung des Campus Rosenheim unterstreicht auch Professor Heinrich Köster, Präsident der TH Rosenheim: „Der Technologiepark mit seinen neuen Laboren und Versuchsanlagen bedeutet einen Quantensprung bei der Ausbildung von gefragten Fachkräften. Mit dem Mega-Projekt können wir unseren Erfolgsweg auf einem neuen Niveau fortsetzen“.



Nach einem europaweiten Vergabeverfahren wurde die „ArGe TH Rosenheim“ mit der Durchführung des Projekts beauftragt. Thomas Kirchberger, Niederlassungsleiter HOCHTIEF Building München und Andreas Fischer, Geschäftsführer Rubner Augsburg für die „ArGe TH Rosenheim“: „Die Beauftragung den Neubau der Technischen Hochschule Rosenheim realisieren zu dürfen, erfüllt uns mit Stolz und Freude. Die Projektkonstellation hat es uns erlaubt, ein starkes Projektteam zu schaffen, in dem wir nun partnerschaftlich und mit maximaler Kompetenz und Motivation dieses anspruchsvolle Campusprojekt mit seinem außergewöhnlich großen Holzbauvolumen umsetzen werden. Als Totalunternehmer können wir hier bereits in der frühen Planung die Erfahrung unserer Experten einbringen.“ Der Technologiepark und das Studierendenzentrum - nach einem Entwurf des Architekturbüros Dietrich Untertrifaller - werden auf dem Gelände der ehemaligen Bogensiedlung, zwischen Hochschulstraße und Westerndorfer Straße in Rosenheim, entstehen.



Der zweite Bürgermeister von Rosenheim und Kuratoriumsvorsitzende der Technischen Hochschule, Daniel Artmann, hebt vor allem die Bedeutung des Neubaus für die Region hervor und spricht von einem wegweisenden Zukunftsprojekt. „Mit einer Investition von über 320 Millionen Euro durch den Freistaat Bayern setzen wir ein starkes Zeichen für Bildung, Innovation und wirtschaftliche Stärke. Dieses Projekt stärkt nicht nur die Innovationskraft der Hochschule, sondern schafft auch eine ideale Umgebung für Forschung, Wissenstransfer und praxisnahe Ausbildung. Gleichzeitig profitieren unsere regionalen Unternehmen von neuen Kooperationsmöglichkeiten, hochqualifizierten Fachkräften und einem dynamischen Innovationsökosystem. Diese Investition ist ein klares Bekenntnis zur Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Rosenheim und zur nachhaltigen Stärkung unserer Wirtschaft in der gesamten Region 18.“



Der Spatenstich für den Neubau des Technologieparks und des Studierendenzentrums an der Technischen Hochschule Rosenheim ist für Mitte dieses Jahres geplant. (BSZ)