ICONIC Award für Münchner Stadtquartier kupa

Der Rat für Formgebung, eines der weltweit wichtigsten Kompetenzzentren für Design und Architektur, hat das zukunftsweisende Münchner Stadtquartier kupa mit dem ICONIC Award 2021 ausgezeichnet. In der Kategorie Wohnimmobilien verlieh die unabhängige Jury aus Vertretern der Bereiche Architektur, Design und Markenkommunikation dem Neubauprojekt des Münchner Projektentwicklers Bauwerk das Prädikat „Innovative Architecture – Winner“. Besonders hervorgehoben wurden die herausragende Designqualität sowie die ganzheitliche Inszenierung von Architektur und Kommunikation. Mit dem Preis werden jährlich visionäre Gebäude, innovative Produkte und nachhaltige Kommunikation aus allen Sparten der Architektur sowie der Bau- und Immobilienbranche prämiert.

„Architektur, Innovation und Design bilden in unseren Projekten eine Einheit. Diese Vision leitet uns nicht nur in der Produktgestaltung, sondern auch in der Kommunikation. Dass wir uns mit kupa gegen die starke internationale Konkurrenz durchsetzen konnten, freut uns besonders, da das Projekt mit einer progressiven Architektursprache, einem trendbasierten Gesamtkonzept und einem starken Markenbild ganzheitlich gedacht ist“, sagt Jürgen Schorn, geschäftsführender Gesellschafter von Bauwerk.

Der Entwurf für das Stadtquartier mit fünf Wohngebäuden und Büros in der denkmalgeschützten Kuvertfabrik stammt vom renommierten Münchner Architekturbüro Allmann Sattler Wappner. Die ersten Bewohner werden in die preisgekrönte Immobilie Ende dieses Jahres einziehen. (BSZ)