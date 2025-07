In die Zukunft investiert

Mit einem symbolischen Banddurchschnitt haben Vertreter der Unternehmensleitung von EagleBurgmann und Freudenberg das neue Innovation Center am Hauptsitz in Wolfratshausen feierlich eingeweiht.

Das rund 20 Millionen Euro starke Bauprojekt markiert einen wichtigen Meilenstein für das weltweit tätige Unternehmen in der industriellen Dichtungstechnik. Mit Kapazitäten für mehr als 300 Mitarbeiter und der Umsetzung neuester Nachhaltigkeitsstandards bekennt sich EagleBurgmann klar zum Standort in Oberbayern – und investiert zugleich in die eigene Innovations- und Zukunftsfähigkeit. EagleBurgmann beschäftigt an den Standorten Wolfratshausen und Eurasburg rund 1450 Mitarbeiter. Das neue Gebäude erweitert somit die bestehenden Kapazitäten in der Region.

Das architektonische Konzept des Gebäudes stammt vom Innenarchitekturbüro Federleicht. Unter dem Leitmotiv „Zwischen Himmel und Bergen“ wurde eine visuelle Brücke zur Landschaft des bayerischen Oberlands geschlagen. Jede Etage ist einer regionalen Naturfarbe – Moosgrün, Tannengrün, Türkis oder Blau – zugeordnet. Holz, natürliche Materialien, harmonische Farbtöne und ein stimmiges Lichtkonzept schaffen eine inspirierende Arbeitsumgebung. Die Konferenzräume tragen Namen wie „Walchensee“, „Karwendel“ oder „Herzogstand“. Büroräume sind mit großen Fotografien regionaler Landschaften ausgestattet. Zusätzlich erleichtern Orientierungssysteme und Pläne der jeweiligen Abteilungen die interne Navigation im Gebäude.

Das Innovation Center folgt einem modernen Bürokonzept: Mit dem Desk-Sharing-Konzept und Buchungstool lässt sich der Arbeitsplatz individuell planen. Die Einrichtung mit Sitzbänken, Loungesesseln und Hochtischen unterstützt neben dem sozialen Austausch kreatives Arbeiten ebenso wie spontane Besprechungen. Das Gebäude wurde darüber hinaus infrastrukturell auf zukunftsfähige Mobilität ausgelegt: Neu geschaffene Fahrradstellplätze, moderne Parkflächen sowie sich im Ausbau befindende E-Ladesäulen ermöglichen einen nachhaltigen Arbeitsweg.

Auch in energetischer Hinsicht erfüllt das neue Gebäude höchste Standards. Das Versorgungskonzept kombiniert Geothermie über Erdwärmepumpen mit Photovoltaikanlagen zur Eigenstromerzeugung. Eine hocheffiziente Dämmung sorgt für einen minimalen Energiebedarf. Damit leistet das Unternehmen einen aktiven Beitrag zur Erreichung seiner Klimaziele und unterstreicht seine Verantwortung für eine nachhaltige Industrie.

Mit dem neuen Innovation Center stärkt EagleBurgmann seine Position als globaler Technologieführer und Forschungstreiber im Bereich industrieller Dichtungslösungen – und bekräftigt seine langfristige Bindung an den Standort im Landkreis Bad Tölz-Wolf-ratshausen. Das Gebäude steht sinnbildlich für eine Unternehmenskultur, die Innovation, Nachhaltigkeit und regionale Verwurzelung verbindet – und damit zukunftsweisende Maßstäbe für modernes Arbeiten in der Industrie setzt.

EagleBurgmann ist ein international führender Spezialist für industrielle Dichtungstechnik. Das Unternehmen kombiniert innovative Technologien und digitale Lösungen mit Leidenschaft und Enthusiasmus zu anspruchsvollen Dichtungssystemen. Die Produkte helfen dabei, ganze Industriezweige sicherer und nachhaltiger zu machen. Rund 6000 Beschäftigte schaffen mit ihrer Begeisterung und Kompetenz weltweit Mehrwert für die Kunden. EagleBurgmann ist ein Joint Venture der deutschen Freudenberg Gruppe und der japanischen Eagle Industry Gruppe. (Marcus Sprethuber)