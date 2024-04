Innovativ und zukunftsorientiert

Am 20. März 2024 wurde gegenüber der Aschaffenburger Stadtwerke-Zentrale das erste Solar-Parkhaus in der Region eröffnet. Als innovative, zukunftsorientierte Lösung verbindet das neue Parkhaus „Südbahnhof“ städtische Mobilität mit erneuerbarer Energieerzeugung berichtet der Chef des städtischen Dienstleistungsunternehmens, Stefan Maunz.

Das Parkhaus hat 460 Stellplätze. Sie stehen sowohl für Mitarbeiter- und Dienstfahrzeuge der Stadtwerke zur Verfügung als auch für die Öffentlichkeit. Insbesondere für zwei Gruppen ist das Parkhaus Südbahnhof ein interessantes Angebot:

– Für Gäste und Einzelhandelskunden der Stadt schafft das Parkhaus ein günstiges Park-& Ride-Angebot. Die Buslinie 1 verbindet das Parkhaus direkt mit der Innenstadt.

– Anwohnerinnen und Anwohner ohne eigene Park- und Lademöglichkeit können einen Dauer- oder einen Nacht-Parkplatz mieten – inklusive Lademöglichkeit für Elektro-Fahrzeuge.

Ein gelungenes Beispiel

dafür, wie Technologie

und Design zusammenwirken können

Aktuell stehen 78 Ladepunkte zur Verfügung. Bei Bedarf können jederzeit weitere Ladeplätze installiert werden, nicht zuletzt, um der mit der Verkehrs- und Energiewende wachsenden E-Mobilität gerecht zu werden, so Stefan Maunz.

Die Photovoltaik-Module auf dem Dach und an der Fassade versorgen das Parkhaus mit Ökostrom. Was nicht für Betrieb des Gebäudes und Laden von E-Mobilen gebraucht wird, wird ins Netz eingespeist. Die Gesamtleistung der PV-Anlage liegt bei 320 Kilowatt in der Spitze (kWp), davon rund 100 kWp an der Fassade.

Rund sechs Millionen Euro hat der Neubau des Parkhauses gekostet. Er ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie Technologie und Design zusammenwirken können, um die Herausforderungen der städtischen Umwelt nachhaltig zu gestalten. (BSZ)